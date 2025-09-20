Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 45. kez rakip olacak

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak Kasımpaşa ile Fenerbahçe, bu kulvarda 45. kez rakip olacak.

Bozhan Memiş  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 45. kez rakip olacak

İstanbul

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında Fenerbahçe, 36 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 111 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.

Deplasmandaki maçlar

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar deplasmanda 21 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 19'unu sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 karşılaşmadan ise Kasımpaşa 3 puanla ayrıldı.

Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu müsabakalarda beraberlik çıkmadı.

Fenerbahçe'nin attığı 57 gole, lacivert-beyazlı rakibi 16 golle karşılık verdi.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.

2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı 3-1 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Fenerbahçe ligdeki son maçtan galibiyetle ayrıldı

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde oynadığı 44 maçta 36 galibiyet elde ederken son 10 müsabakayı da kazanmayı başardı.

Rakibine karşı ligde son yenilgisini 21 Haziran 2020'de yaşayan sarı-lacivertli takım, bu maçın ardından oynanan 10 lig müsabakasından 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 30 gol atarken, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

