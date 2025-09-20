Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Ali Koç'un 4. kongre heyecanı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte 4. kongresini geçirecek.

Süha Gür  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Fenerbahçe'de Ali Koç'un 4. kongre heyecanı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübe ilk kez 2-3 Haziran 2018'deki genel kurulda başkan seçilen Koç, 7 yılı aşkın sürede girdiği 3 kongrede de koltuğu bırakmadı.

Fenerbahçe Kulübünün bugün ve yarın gerçekleştirilecek kongresinde bir kez daha aday olan Koç, 4. seçiminde Sadettin Saran'a karşı yarışacak.

İlk kongresi tarihe geçti

Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına ilk kez talip olduğu 2-3 Haziran 2018'deki olağan genel kuruldan zaferle ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpte 20 yıl başkanlık yaparak tarihe geçen Aziz Yıldırım'a karşı başkanlık yarışına giren Koç, Yıldırım'ı büyük farkla geçerek kulübün yeni başkanı olmayı başarmıştı.

Karşısına sadece Yıldırım çıktı

Ali Koç'un bugüne dek katıldığı 3 kongrenin 2'sinde karşısına eski başkan Aziz Yıldırım çıktı.

Başkanlık makamına 2018'de Aziz Yıldırım'ı geçerek oturan Koç, 2024'te bir kez daha Aziz Yıldırım'a karşı yarışmış ve yeniden başkanlığa seçilmişti.

Ali Koç, 2021 seçimlerine de rakiplerinden Engin Verel'in adaylıktan çekilmesi, Eyüp Yeşilyurt'un da gerekli şartları yerine getirememesi dolayısıyla tek aday olarak girmişti.

İlk kez olağanüstü kongreye gitti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, görev döneminde ilk kez olağanüstü kongre kararı aldı.

Daha önce 2018, 2021 ve 2024 olağan kongrelerini kazanan Koç, ilk kez güven tazeleme yoluna gitti.

Saran, seçilirse 38. başkan olacak

Olağanüstü kongrede aday olan Sadettin Saran, seçimi kazanması durumunda Fenerbahçe Kulübünün 38. başkanı olacak.

Fenerbahçe Kulübünün tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönem şöyle:

SıraBaşkanDönem
1Ziya Songülen1907-1908
2Ayetullah Bey1908-1909
3Tevfik Haccar Taşçı1909-1910
4Hakkı Saffet Tarı1910
5Galip Kulaksızoğlu1910-1911
6Osman Fuat Efendi1911-1912
7Hamit Hüsnü Kayacan1912-1914
8Hulusi Bey1914-1915
9Sabri Toprak1915-1916, 1923-1924
10Nazım Bey1916-1918
11Nuri Sekizinci1918-1919
12Ömer Faruk Efendi1920-1923
13Nasuhi Baydar1924-1925
14Ali Naci Karacan1926-1927
15Muvaffak Menemencioğlu1928-1932
16Sait Selahattin Cihanoğlu1932-1933
17Hayri Celal Atamer1933-1934
18Şükrü Saracoğlu1934-1950
19Ali Muhiddin Hacıbekir1950-1952
20Osman Kavrakoğlu1952-1953, 1954-1955
21Bedii Yazıcı1953-1954
22Zeki Rıza Sporel1955-1958
23Agah Erozan1958-1960
24Medeni Berk1960
25Hasan Kamil Sporel1960-1961
26Razi Trak1961-1962, 1980-1981
27İsmet Uluğ1962-1966
28Faruk Ilgaz1966-1974, 1976-1980, 1983-1984
29Emin Cankurtaran1974-1976
30Ali Şen1981-1983, 1994-1998
31Fikret Arıcan1984-1986
32Tahsin Kaya1986-1989
33Metin Aşık1989-1993
34Güven Sazak1993-1994
35Hasan Özaydın1994
36Aziz Yıldırım1998-2018
37Ali Koç2018-

Not: Sarı-lacivertlilerde Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.

Listeler

Kongrede başkanlık için yarışacak Ali Koç ve Sadettin Saran'ın listeleri ise şöyle:

Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

