CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Spor, Futbol

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki hedefi ilk 8 içinde yer almak

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Bilen, UEFA Konferans Ligi'de sahalarında oynayacakları Dinamo Kiev maçını kazanmaları halinde 12-13 puana ulaşmalarının mümkün olacağını belirterek, "Bu da bizi doğrudan ilk 8 takımın içerisine sokar." dedi.

İlyas Gün  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki hedefi ilk 8 içinde yer almak Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Dinamo Kiev maçı öncesi değerlendirmede bulundu.

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yenerek moral kazandıklarını aktaran Bilen, "Bu galibiyet Dinamo Kiev maçı öncesi hem takımın morali hem de maçla ilgili olarak heyecanımızı bir kat daha yukarı çıkardı. Güzel bir oyunla elde ettiğimiz bu galibiyetin Dinamo Kiev maçı öncesi bize pozitif yansıması oldu. Dinamo Kiev bildiğiniz gibi çok güçlü bir takım. Zorlu bir mücadele olacağını bekliyoruz. Samsunspor olarak yükselen bir performansımız var. Perşembe günü taraftarımızın da desteğiyle zorlu mücadeleye hazırız." ifadelerini kullandı.

Futbolculara güvendiklerinin altını çizen Bilen, "Oyuncularımızın armamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine ve ülkemize puan ya da puanlar kazandıracağımıza inanıyoruz. Dinamo Kiev maçını kazanırsak, öyle tahmin ediyorum ki çok rahatlıkla 12-13 puana ulaşmamız mümkün olacak. Bu da bizi doğrudan ilk 8 takımın içerisine sokar. Bu da Samsunspor tarihi açısından takımın Avrupa'da daha çok tanınması, bilinmesi açısından son derece önemli. Biz yönetim, icra kurulu ve teknik ekip olarak bu maçın bilincindeyiz." diye konuştu.

Bilen, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın "maça davet" kampanyası başlattığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Başkanımız Dinamo Kiev maçıyla ilgili çağrıda bulundu. Samsun Ticaret ve Sanayi Odamızın (STSO) önderliğinde bir 'maça davet kampanyası' başlatıldı. İş dünyasından, sivil toplum örgütlerinden, kamu kuruluşlarından, belediyelerden bu maça daha fazla ilgi göstermelerini, STSO'nun yapmış olduğu bu çağrıya, bu kampanyaya iştirak etmelerini bekliyoruz. Çalışanlarına verecekleri biletlerle stadın dolmasını, o coşkulu ambiyans içinde de Dinamo Kiev'i yenmeyi hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü bizim takımımız, taraftar desteğini arkasına aldığı zaman çok daha coşkulu bir oyun tarzını ortaya koyuyor ve farklı bir takım hüviyetine bürünüyor."

