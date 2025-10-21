Dolar
Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesi uzatıldı

Almanya ekibi Bayern Münih, Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Mutlu Demirtaştan  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesi uzatıldı Fotoğraf: Samah Zidan/AA

İstanbul

Kulübün açıklamasında, Mayıs 2024'ten bu yana takımın başında bulunan Kompany ile 2029'a kadar sürecek yeni anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kompany yönetimindeki Bayern Münih, geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşüne yer verilen 39 yaşındaki teknik adam, "Bu kulüpte çok daha uzun süredir çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Bayern Münih'e ilk günden beri bana gösterdikleri güven ve çalışma ortamı için minnettarım ve teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

