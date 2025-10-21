Dolar
41.97
Euro
48.79
Altın
4,256.95
ETH/USDT
3,888.40
BTC/USDT
108,466.00
BIST 100
10,448.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de yarın oynanacak erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak 3. hafta erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Süper Lig'de yarın oynanacak erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ozan Ergün

20.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Minguzzi cinayetine ilişkin davada karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'a 250 bin liralık tazminat davası
İLBANK deprem bölgesinde 19,4 milyar lira değerinde 152 projeyi tamamladı
Mobil Yangın Yönetim Aracı büyük yangınlarda koordinasyon merkezi olarak kullanılıyor
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheliye gözaltı

Benzer haberler

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki hedefi ilk 8 içinde yer almak

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki hedefi ilk 8 içinde yer almak

Süper Lig'de yarın oynanacak erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesi uzatıldı

Samsunspor-Dinamo Kiev maçını İzlandalı hakem Ivar Kristjansson yönetecek

Samsunspor-Dinamo Kiev maçını İzlandalı hakem Ivar Kristjansson yönetecek
Fenerbahçe-Stuttgart maçını Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek

Fenerbahçe-Stuttgart maçını Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek
Galatasaray, Norveç takımlarıyla 7. kez karşılaşacak

Galatasaray, Norveç takımlarıyla 7. kez karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet