Dolar
41.97
Euro
48.83
Altın
4,264.10
ETH/USDT
3,874.80
BTC/USDT
107,736.00
BIST 100
10,432.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Norveç takımlarıyla 7. kez karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Bodo/Glimt takımını konuk edecek Galatasaray, Norveç temsilcileriyle 7. randevusuna çıkacak.

Emrah Oktay  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Galatasaray, Norveç takımlarıyla 7. kez karşılaşacak Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda toplamda 330 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaştı. Galatasaray'ın yarınki müsabakayla tarihinde ilk kez karşılaşacağı Bodo/Glimt, 113. rakibi olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Cimbom" UEFA organizasyonlarındaki 330 maçın 6'sını Norveç temsilcileriyle yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Kuzeyli rakipleriyle yaptığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü.

Sahasında Norveç takımlarını 3 kez konuk eden Galatasaray, 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, attığı 6 gole karşılık rakiplerinin 2 golüne engel olamadı.

Bodo/Glimt ile ilk randevu

Galatasaray, 1956'dan beri mücadele ettiği Avrupa kupalarında ilk kez Bodo/Glimt ile eşleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında daha önce Norveç temsilcileri Rosenborg, Tromsö ve Molde ile karşılaştı. Yarın konuk edeceği Bodo/Glimt, Galatasaray'ın mücadele edeceği dördüncü Norveç takımı olacak.

İlk randevu Rosenborg ile

Galatasaray, Norveç temsilcileriyle ilk maçına 1998'de Rosenborg karşısında çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1998-1999 sezonunda 1. tur B Grubu'nda eşleştiği Rosenborg'a deplasmanda 3-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, rakibini sahasındaki maçta ise aynı skorla mağlup etti.

Grupta sekizer puan toplayan iki takımdan Galatasaray averajla ikinci sırada yer alarak tur atlarken, Rosenborg elendi.

Tromsö'ye şok eleniş

Sarı-kırmızılı ekip, Norveç temsilcileriyle ikinci eşleşmesinde tarihinde unutulmaz bir yara aldı.

Galatasaray, 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Tromsö ile eşleşti. Belçikalı teknik adam Eric Gerets yönetimindeki sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşamıştı.

Son eşleşme Molde ile

Galatasaray, Norveç ekipleriyle son olarak 2023-2024 sezonunda Molde ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmede 3-2 ve 2-1'lik galibiyetler alan sarı-kırmızılı takım, adını grup aşamasına yazdırmıştı.

Bodo/Glimt'in Türk takımlarına karşı karnesi

Norveç temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 7 maçta üçer galibiyet ve yenilgi yaşarken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Bodo/Glimt, UEFA organizasyonlarında daha önce Trabzonspor ile 2, Beşiktaş ile 5 maç yaptı. Sarı-siyahlılar, bordo-mavililerle maçlarını 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.

Beşiktaş'a karşı ilk 2 maçında 1-1 beraberlik ve 1-0'lık yenilgi yaşayan Bodo/Glimt, sonraki 3 müsabakayı 3-1 ve 2-1 (2) kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır
Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz
Bakan Yumaklı: Yeşil vatan seferberliği kapsamında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ifadeye çağrıldı

Benzer haberler

Galatasaray, Norveç takımlarıyla 7. kez karşılaşacak

Galatasaray, Norveç takımlarıyla 7. kez karşılaşacak

Galatasaray, Avrupa'da 331. kez sahne alacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek

Galatasaray-Bodo/Glimt maçını hakem Michael Oliver yönetecek

Galatasaray-Bodo/Glimt maçını hakem Michael Oliver yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlayacak
Galatasaray, Sane'nin golleriyle Başakşehir'i 2-1 yendi

Galatasaray, Sane'nin golleriyle Başakşehir'i 2-1 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet