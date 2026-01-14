Dolar
Spor, Futbol

PFDK, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men ve 400 bin lira para cezası verdi.

Can Öcal  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
PFDK, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men cezası verdi Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakası sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Oosterwolde'ye 1 maç men ve 400 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, aynı maçtan sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardaki sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Galatasaraylı Mario Lemina ile Fenerbahçeli Jhon Duran'a 400 biner lira para cezası verdi.

