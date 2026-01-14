Dolar
43.18
Euro
50.38
Altın
4,616.39
ETH/USDT
3,386.70
BTC/USDT
97,482.00
BIST 100
12,369.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaraylı Lemina'dan Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı paylaşımla ilgili açıklama

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları maçtan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımından dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti.

Can Öcal  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Galatasaraylı Lemina'dan Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı paylaşımla ilgili açıklama

İstanbul

Gabonlu futbolcu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, son zamanlarda hakkında yanlış haberler çıktığını belirterek şunları kaydetti:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"İletişim ekibim, yaptığımız paylaşımdaki videoda taraftarların tezahüratını anlamamıştı. Şuna açıklık getirmek isterim ki o kelimeler benim değerlerimi ve düşüncelerimi yansıtmıyor. Ben, birilerine zarar verecek saldırgan mesajları desteklemiyorum. Ben bir futbolcuyum. Bunun getirdiği sorumlulukların farkındayım. Kariyerim boyunca her zaman yaptığım işe, kulübüme, takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve futboldaki kurumlara saygı ve bağlılık gösterdim. Yaptığım paylaşımdan ve ortaya çıkardığım yanlış anlaşılmadan dolayı pişmanlık duyuyorum. En önemli hedeflerimden bir tanesi futbolu yüceltmek ve taraftarların birleştirici ruhuna destek vermektir. Yeniden belirtmek isterim ki saygıyı, 'fair play'i ve sorumluluklarımı aynı şekilde sürdürmek için gerekli yetkililerle iş birliği içerisinde olacağım ve duruma açıklık getireceğim."

Mario Lemina, Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki hakareti nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından dün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yangın merdiveni bulunmayan müstakil yapılara ilişkin düzenleme
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı
Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Galatasaraylı Lemina'dan Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı paylaşımla ilgili açıklama

Galatasaraylı Lemina'dan Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı paylaşımla ilgili açıklama

Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon avro

Fenerbahçeli Duran ve Oosterwolde ile Galatasaraylı Lemina, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray kupada Fethiyespor'u 2 golle geçti

Galatasaray kupada Fethiyespor'u 2 golle geçti
Fenerbahçe ile PUBG Mobile işbirliği yaptı

Fenerbahçe ile PUBG Mobile işbirliği yaptı
Teknik Direktör Tedesco: Şu anda Fenerbahçe'de gayet iyiyim

Teknik Direktör Tedesco: Şu anda Fenerbahçe'de gayet iyiyim
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet