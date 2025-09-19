Dolar
Spor, Futbol

Volkan Demirel'den Domenico Tedesco değerlendirmesi: Gol sevinçlerindeki tepkisi ne kadar istediğini gösteriyor

Teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun "genç ve istekli olması" özelliklerine dikkati çekti.

Emre Doğan  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Volkan Demirel'den Domenico Tedesco değerlendirmesi: Gol sevinçlerindeki tepkisi ne kadar istediğini gösteriyor

Istanbul

Son olarak geçen sezon Bodrum FK'de görev yapan Demirel, Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine getirdiği Domenico Tedesco'ya dair konuşan Volkan Demirel, "Genç olması ve aç olması... Gol sevinçlerindeki tepkisi ne kadar istediğini gösteriyor. İsteyen adama da Allah her zaman verir. Başarılı olur ya da olmaz, bunu zaman gösterecek. Türkiye'de sonuçlar çok önemli. İki maç berabere kalınca başarısız olunuyor. Bir maç kazanınca başarılı olunuyor. Böyle denklem kurulmaması gerekiyor. Zaman bize her şeyi gösterecek." diye konuştu.

Teknik direktörlüğe devam etmek istediğini vurgulayan Demirel, "Doğru proje ve konuma gitmek istiyorum. Çok takımla görüştük ve konuştuk. Teknik direktörlüğü yapmak için yapmak istemiyorum. Hatayspor, Fatih Karagümrük ve Bodrum FK maceramız oldu. Bunlara inandığım için gittim. Çalışmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de görev yapmasını hata olarak değerlendirmesiyle ilgili de 43 yaşındaki teknik adam, "Mourinho ile ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Gerekli yorumları yaptım. O kendi düşüncesi ve yorumudur. Saygı duymak gerekir. Ne demek istediğini kendi dünyasında benimsemiştir de söylemiştir. Fazla yorum yapmak istemiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kuruluna da değinin Volkan Demirel, "İnşallah hayırlısıyla tekrar bir başkan seçilecek. Camia kimi istiyorsa o seçilecek. Kongredeki konuşmalar ve oylar da çok önemli. Hayırlısı ne ise o olsun." değerlendirmesinde bulundu.

