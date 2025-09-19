Göztepe, Beşiktaş'ı mağlup etti

İzmir
2. dakikadaki Beşiktaş atağında, Abraham ceza sahası önünde buluştuğu meşin yuvarlağı sağındaki Cerny'e verdi. Cerny'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta çıktı.
4. dakikada Göztepe öne geçti. Olaitan'ın sol taraftan taçtan ceza sahası içerisine gönderdiği top, defanstan sekip ceza sahası önüne yükseldi. Arda Okan Kurtulan'ın kafayla tekrar ceza sahası içerisine gönderdiği meşin yuvarlak Heliton'un müdahalesi sonucu Juan'ın önünde kaldı. Juan, altı pas içerisinde topu yakın mesafeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
19. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Janderson, orta sahadan aldığı topu sol taraftan çizgiye inip ceza sahasına paralel gönderdi. Rhaldney, altı pas içerisinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
22. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Olaitan'ın sol taraftan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altı pasta buluşan Rhaldney'in vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden dışarı çıktı.
36. dakikadaki Beşiktaş atağında, Jurasek'ik sol taraftan çizgiye inip ortasında topla altı pasta buluşan Abraham'ın kafayla göndermek istediği meşin yuvarlağı Heliton, ayağıyla kornere gönderdi.
Maçın ilk yarısı, ev sahibi Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
47. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp sahaya döndü.
70. dakikada Jota'nın sağ kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı çeldi.
82. dakikada Efkan Bekiroğlu, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası önündeki Miroshi'ye verdi. Miroshi'nin ceza sahasına girmeden yerden sert şutunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.
85. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan ortasında Sabra'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu ceza sahası içerisine çeldi. Sabra, altı pas içerisinde röveşatayla ağlara gönderdi. 3-0.
Göztepe, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Stanimir Stoilov: Çok iyi organize olmaya ve alanları çok iyi kapatmaya çalıştık
Göztepe teknik direktör Stanimir Stoilov, maçta çok iyi organize olmaya ve alanları çok iyi kapatmaya çalıştıklarını söyledi.
Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.
Akıllı oynadıklarını belirten Stoilov, "İlk golü ardından ikinci golü de hızlı bulduk ve bu bizim stratejimizde bazı değişikliklere gitmemize yol açtı. Bu dakikadan itibaren daha fazla orta alanı kapatarak orada rakibe fırsat vermeyerek oynamaya başladık. Kontra atakları kovaladık. Hızlı santraforlarımızı kullanmak istedik ve bu plan işe yaradı. Beşiktaş gerçekten tehlikeli bir takım ve 1 saniye bile orada konsantrasyonumuzu kaybederseniz hemen tehlikeye yaratabiliyorlar. Hemen kalenizde golü görmenize neden olabiliyor. Bütün maç boyunca çok iyi organize olmaya ve alanları çok iyi kapatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.
Stoilov, santraforların formlarını ilerletmesi gerektiğini, bugün çok fazla gol kaçırdıklarını ve maçı daha önce koparabileceklerini aktardı.
Göztepe'nin disiplinli, organize ve bütün oyuncuların taktiksel kuralları takip ettiği bir oyun oynadığı ifade eden Stoilov, bunun da kendilerine başarıyı getirdiğini anlattı.
Rakiplerin kendileriyle ilgili pozitif şeyler söylemelerinin güzel olduğunu dile getiren Stoilov, şöyle devam etti:
"Kesinlikle bizim potansiyelimiz bunun çok daha üzerinde ve bunu yapabiliriz. Özellikle topla çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Aynı zaman fiziksel olarak çok daha iyi olabileceğimize inanıyorum ve daha önce de belirttiğim gibi bazı pozisyonlarda özellikle rekabeti arttırmamız gerekiyor. Bazı oyuncularımızın formlarını arttırmaları gerekiyor. Farklı bir tarzımız var. Bizim futbol tarzımız daha agresif ve baskıya dayalı, dinamik. Bütün seçimlerimizi buna göre yapıyoruz ve bu futbol tarzının özellikle Türkiye'de birçok takıma karşı sıkıntı yarattığını düşünüyorum."
Stoilov, bu yaz kulübün iyi transferler yaparak finansal anlamda iyi duruma geldiğini ve oyuncuların piyasa değerlerini artırmak istediklerini sözlerine ekledi.
Sergen Yalçın: Beklentinin çok gerisinde kaldık
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, mağlubiyetin normal olduğunu söyledi.
Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş camiasına yakışmayan bir mağlubiyet aldıklarını dile getirdi.
Göztepe'yi tebrik eden Yalçın, "Hem güç anlamında hem fiziksel anlamda, temasta birçok şeyi bizden çok daha iyi yaptılar. Biz maalesef beklentinin çok gerisinde kaldık. Oyunsal anlamda çalıştıklarımızı sahada uygulamalarda beceremedik. Yenilen goller çok basit gollerdi. Bu seviyelerde böyle goller yememek lazım. Klasik Göztepe organizasyonlarında basit goller yedik. Bunlara çalışmıştık, hazırlanmıştık ama hazırlanmak başka bir şey. Oynanan oyun daha gerçekçi oluyor." ifadelerini kullandı.
Yalçın, herkesin çok yeni olduğunu ve toparlanmak için zaman gerektiğini vurgulayarak oyuncuların veya hamlelerin konuşulacağı bir maç olmadığını anlattı.
Karşılaşmada kesinlikle puan almayı hak etmediklerini aktaran Yalçın, şöyle devam etti:
"Tercihlerin çok önemli olduğunu düşünmüyorum şu an. Bireysel performanslara baktığımızda bugün oynayan oyuncularımız arasında kimin performansı biraz normal diye düşünürsek belki 2-3 oyuncumuzu sayabiliriz. Oyunda çok da gözümüze çarpan veya bizi tatmin edecek bir oyuncu olduğunu söylemek zor. Bu bir takım oyunu. Takım performansımız beklenin çok altındaydı. Bu hak edilmiş bir mağlubiyet. Kesinlikle puan almayı hak etmedik. Zaten öyle bir oyun da oynamadık. Çıkaracağımız dersleri çıkarmamız gerekiyor. Daha doğrusu oyuncuların çıkarması gerekiyor. Oyuncuların buradan bireysel olarak alması gerekenleri alması gerekiyor. Çünkü uzun bir süreç. İşte yıllardır süregelen bir çok ciddi başarısızlık var. Oyunlar, skorlar kötü. Sürekli oyuncular, teknik direktörler değişiyor. Bir türlü birliktelik, bir sistem kurulamamış durumda. Öncelikle bu sistemin, birlikteliğin kurulması gerekiyor. Bu da biraz zaman alacak gibi duruyor."
Yalçın, hakemle ilgili bir durum olmadığına dikkati çekerek "Biz hakemi konuşacak bir oyun oynamadık zaten. Biz kazanacak bir oyun da oynamadık. Bizim mağlup olmamız gayet normal. Bunu hakeme, ona, buna bağlamaya hiç gerek yok. Önce biz şapkamızı önümüze koyup öz eleştirimizi yapacağız. Neleri yanlış yapıyoruz? Ne yapmalıyız? Nasıl oynamalıyız? Kimlerle oynamalıyız? Nasıl kadro kurulumu yapıyoruz? Mühendislik nasıl yapılmış? Transferler nasıl yapılmış? Transferleri kim yapmış? Nasıl yapılmış? Bir sürü şey var konuşulacak. Biz önce kendi içimizde bu problemleri çözmemiz lazım ki sahaya sağlıklı, sağlam kadroyla çıkaralım. Yani bugün hakem öyle yapmış, hakem böyle yapmış. Böyle bir mağlubiyetten sonra bunları konuşmak bize yakışmaz." diye konuştu.