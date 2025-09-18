Dolar
41.30
Euro
48.96
Altın
3,667.11
ETH/USDT
4,571.80
BTC/USDT
117,049.00
BIST 100
11,252.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fransa’nın başkenti Paris’te, sendikaların çağrısıyla düzenlenen ulusal grev kapsamında protesto gösterisi gerçekleştiriliyor. SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

20 Eylül Cumartesi:

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21 Eylül Pazar:

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

22 Eylül Pazartesi:

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Dünyada zulümlerin giderilmesi için Türkiye'nin güçlenmesi önemli
15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Trabzon'da alışveriş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekirdağ'daki Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü

Benzer haberler

Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın açılacak

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın açılacak
Samsunspor ile Kasımpaşa berabere kaldı

Samsunspor ile Kasımpaşa berabere kaldı
Başakşehir, Karagümrük'ü mağlup etti

Başakşehir, Karagümrük'ü mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet