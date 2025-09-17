Dolar
41.28
Euro
48.92
Altın
3,655.29
ETH/USDT
4,487.70
BTC/USDT
115,600.00
BIST 100
11,165.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Başakşehir, Karagümrük'ü mağlup etti

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Can Öcal  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Başakşehir, Karagümrük'ü mağlup etti Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

27. dakikada RAMS Başakşehir'in golü VAR'dan döndü. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzun pasında Deniz Türüç, kafayla meşin yuvarlağı Ebosele'ye aktardı. Ebosele'nin pasında ceza yayında topla buluşan Shomurodov, ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Pozisyon sonrasında yapılan VAR kontrolünde Deniz Türüç'ün ofsaytta kaldığı belirtilerek gol iptal edildi.

31. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barış Kalaycı'nın şutunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı, 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

53. dakikada Johnson'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası gerisinden bekletmeden vuruşunu yapan Tiago Çukur, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

65. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Shomurodov'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-1.

69. dakikada aradaki fark 2'ye çıktı. Berat Özdemir'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı içeriye çevirmek istedi. Altıpas içinde bulunan Anıl Yiğit Çınar, yaptığı ters vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sıfır Atık Vakfı, New York İklim Haftası'nın ana partnerleri arasında yer alacak
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç: Kalbim Gazze'nin acı çeken halkıyla
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili 21 Eylül'de seçilecek
Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Mikasa ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenlendi

Benzer haberler

Başakşehir, Karagümrük'ü mağlup etti

Başakşehir, Karagümrük'ü mağlup etti

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, istikrara inanıyor

Başakşehir, teknik direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, 3 puanı uzatmalarda Cengiz Ünder'in golüyle aldı

Beşiktaş, 3 puanı uzatmalarda Cengiz Ünder'in golüyle aldı
Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti
Beşiktaş ile RAMS Başakşehir 38. randevuda

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir 38. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet