Başakşehir, Karagümrük'ü mağlup etti

İstanbul
27. dakikada RAMS Başakşehir'in golü VAR'dan döndü. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzun pasında Deniz Türüç, kafayla meşin yuvarlağı Ebosele'ye aktardı. Ebosele'nin pasında ceza yayında topla buluşan Shomurodov, ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Pozisyon sonrasında yapılan VAR kontrolünde Deniz Türüç'ün ofsaytta kaldığı belirtilerek gol iptal edildi.
31. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barış Kalaycı'nın şutunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı, 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.
53. dakikada Johnson'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası gerisinden bekletmeden vuruşunu yapan Tiago Çukur, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
65. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Shomurodov'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-1.
69. dakikada aradaki fark 2'ye çıktı. Berat Özdemir'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı içeriye çevirmek istedi. Altıpas içinde bulunan Anıl Yiğit Çınar, yaptığı ters vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.