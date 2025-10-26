Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
4,054.50
BTC/USDT
113,463.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Başakşehir, Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet özlemine farklı kazanarak son verdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-0 yendi.

Süleyman Elci, Emre Doğan  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Başakşehir, Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet özlemine farklı kazanarak son verdi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

10. dakikada RAMS Başakşehir'in attığı gol VAR'ın kararıyla iptal oldu. Ceza sahasındaki Shomurodov'un pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra faul gerekçesiyle iptal edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

13. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

16. dakikada sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik'in ara pasına hareketlenen Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içerisinden sert vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu güçlükle kornere çeldi.

22. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Crespo, meşin yuvarlağı kale önündeki Shomurodov'a aktardı. Shomurodov'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

45+3. dakikada Yusuf Sarı'nın köşe vuruşunda hareketlenen Opoku'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu kale önünde tamamlayan Da Costa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde topla buluşan Shomurodov'un sert şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu güçlükle kornere çeldi.

54. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Yusuf Sarı'nın köşe vuruşunda topa hareketlenen Da Costa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

59. dakikada serbest vuruşu kullanan Abdulkadir Ömür'ün ortasına hareketlenen Giannetti'nin müsait pozisyonda bekletmeden vuruşunda, top üst direğe çarpttıktan sonra auta çıktı.

70. dakikada sağ kanattan defansın arkasına sarkan Harit'in ortasına hareketlenen Da Costa, topu göğsüyle Kaluzinski'nin önüne bıraktı. Kaluzinski'nin kale önünden sert şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

88. dakikada paslarla ceza sahasına giren konuk ekipte Harit, topu uygun pozisyondaki Shomurodov'a bıraktı. Shomurodov'un yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla ligde ikinci kez kazanan Başakşehir, puanını 10'a çıkardı.

İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Cuma günü son 3 maçını kazanan Kocaelispor'u ağırlayacak.

5 maçlık galibiyet özlemine son verdi

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 5 maç sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Ligde ilk galibiyetini 17 Eylül'de Fatih Karagümrük ile oynadığı birinci hafta erteleme müsabakasında alan turuncu-lacivertliler, ardından çıktığı 5 mücadelede 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Başakşehir, 3 haftadır hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek 5 maç süren galibiyet özlemini sonlandırdı.

Nuno Da Costa, ligde açılışı yaptı

Başakşehir'in Yeşil Burun Adalı futbolcusu Nuno Da Costa, bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Da Costa, 45+4. dakikada fileleri havalandırarak turuncu-lacivertli formayla ligde ilk kez fileleri havalandırdı.

53. dakikada ikinci golünü kaydeden 34 yaşındaki santrfor, alınan galibiyette önemli rol oynadı.

RAMS Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Nuno Da Costa, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla geçen sezon 13, 2023-2024'te ise 14 kez ağları sarsmıştı.

Shomurodov, skorer performansını sürdürdü

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Turuncu-lacivertlilerin sezon başında İtalya temsilcisi Roma'dan transfer ettiği 30 yaşındaki santrfor, Antalyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandırdı.

Ligde tüm maçlarda sahaya çıkan Eldor Shomurodov, Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor ve Galatasaray karşısında da birer gole imza atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz bir Türkiye hedefinin en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz
Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile bir araya geldi
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarının anlatıldığı video paylaştı
Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın seyir faaliyetleri sürüyor

Benzer haberler

TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

Başakşehir, Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet özlemine farklı kazanarak son verdi

Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç sahada coşuyor

Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç sahada coşuyor
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet