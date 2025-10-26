Başakşehir, Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet özlemine farklı kazanarak son verdi

Antalya
10. dakikada RAMS Başakşehir'in attığı gol VAR'ın kararıyla iptal oldu. Ceza sahasındaki Shomurodov'un pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra faul gerekçesiyle iptal edildi.
13. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.
16. dakikada sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik'in ara pasına hareketlenen Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içerisinden sert vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu güçlükle kornere çeldi.
22. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Crespo, meşin yuvarlağı kale önündeki Shomurodov'a aktardı. Shomurodov'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
45+3. dakikada Yusuf Sarı'nın köşe vuruşunda hareketlenen Opoku'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu kale önünde tamamlayan Da Costa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı
53. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde topla buluşan Shomurodov'un sert şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu güçlükle kornere çeldi.
54. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Yusuf Sarı'nın köşe vuruşunda topa hareketlenen Da Costa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
59. dakikada serbest vuruşu kullanan Abdulkadir Ömür'ün ortasına hareketlenen Giannetti'nin müsait pozisyonda bekletmeden vuruşunda, top üst direğe çarpttıktan sonra auta çıktı.
70. dakikada sağ kanattan defansın arkasına sarkan Harit'in ortasına hareketlenen Da Costa, topu göğsüyle Kaluzinski'nin önüne bıraktı. Kaluzinski'nin kale önünden sert şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
88. dakikada paslarla ceza sahasına giren konuk ekipte Harit, topu uygun pozisyondaki Shomurodov'a bıraktı. Shomurodov'un yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4
Karşılaşma konuk ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu sonuçla ligde ikinci kez kazanan Başakşehir, puanını 10'a çıkardı.
İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Cuma günü son 3 maçını kazanan Kocaelispor'u ağırlayacak.
5 maçlık galibiyet özlemine son verdi
RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 5 maç sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.
Ligde ilk galibiyetini 17 Eylül'de Fatih Karagümrük ile oynadığı birinci hafta erteleme müsabakasında alan turuncu-lacivertliler, ardından çıktığı 5 mücadelede 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.
Başakşehir, 3 haftadır hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek 5 maç süren galibiyet özlemini sonlandırdı.
Nuno Da Costa, ligde açılışı yaptı
Başakşehir'in Yeşil Burun Adalı futbolcusu Nuno Da Costa, bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Da Costa, 45+4. dakikada fileleri havalandırarak turuncu-lacivertli formayla ligde ilk kez fileleri havalandırdı.
53. dakikada ikinci golünü kaydeden 34 yaşındaki santrfor, alınan galibiyette önemli rol oynadı.
RAMS Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Nuno Da Costa, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla geçen sezon 13, 2023-2024'te ise 14 kez ağları sarsmıştı.
Shomurodov, skorer performansını sürdürdü
Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Turuncu-lacivertlilerin sezon başında İtalya temsilcisi Roma'dan transfer ettiği 30 yaşındaki santrfor, Antalyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandırdı.
Ligde tüm maçlarda sahaya çıkan Eldor Shomurodov, Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor ve Galatasaray karşısında da birer gole imza atmıştı.