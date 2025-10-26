Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Bozhan Memiş, Ömer Faruk Salman  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

İstanbul

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde son oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesini 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı da 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

9 hafta sonunda 19 puan toplayan Tedesco'nun öğrencileri, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada.

İlk kez sakat oyuncu yok

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir mücadeleye çıkacak.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Mert Hakan Yandaş, takıma dahil oldu.

Sakatlığını atlattıktan sonra Suttgart mücadelesinin son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Tedesco'nun, yarın Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise yarınki maçta yok.

Skriniar 11'e dönüyor

Samsunspor deplasmanında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Milan Skriniar, Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.

Cezasını tamamlayan Slovak savunma oyuncusunun Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Kırmızı-siyahlılar, haftaya 17 puanla 4. sırada girdi

Ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, haftaya 17 puanla 4. sırada girdi.

Gaziantep FK'de Kevin Rodrigues, Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 5 oyuncu, Fenerbahçe maçında kart görmeleri durumunda 11. haftada oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

