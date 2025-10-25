Kocaelispor sahasında Alanyaspor'u 2-0 yendi

Kocaeli
11. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında ceza sahası dışında topla buluşan Janvier'in şutunda top, kale direğinin üstünden auta gitti.
25. dakikada Hagi'nin sağ kanattan ceza sahasının dışından şutunda topu, kaleci Jovanovic kontrol etti.
41. dakikada Serdar Dursun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
42. dakikada Kocaelipor gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışından Ahmet Oğuz'un gelişine vuruşunda top, üst direkten döndü.
43. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Hagi'nin şutunda topu Jovanovic çeldi. Balogh, topu kornere gönderdi.
56. dakikada Balogh'un ortasında ceza sahasının solunda Agyei topla buluştu. Kocaelisporlu futbolcunun şutunda kaleci iki hamlede topa sahip oldu.
60. dakikada ceza sahası dışından Ruan'ın şutunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.
62. dakikada Kocaelispor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, röveşata vuruşuyla meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0.
88. dakikada Serdar Dursun, Can Keleş'in sağ kanattan yaptığı ortada topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma 2-0 Kocaelispor'un üstünlüğüyle sona erdi.