Spor, Futbol

Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç sahada coşuyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanan Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde iç sahada özellikle bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyuyor.

Selçuk Kılıç  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç sahada coşuyor

Trabzon

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 23 puanla 2. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 4 galibiyet, 2 beraberlik ile 14 puan toplamayı başararak ligde bu alanda en iyi takımların başında geldi.

Trabzonspor, iç sahada 2,33 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com. Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 2-0 yenerken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sahasında 10 gol atan bordo-mavililer, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Tekke yönetimindeki iç saha maçları

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 11 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak rakiplerine sadece 1 kez 3 puan verdi.

Son 11 maçta iç sahadaki tek yenilgi Galatasaray'a

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgi ile sahasından ayrılmıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 169 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

İç saha galibiyetleriyle kupada finale yükseldi

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a Gaziantep'te oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup olarak kupayı elde edememişti.

