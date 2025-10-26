Dolar
Yaşam, insana dair

DMD hastası Yavuz Berkay, futbol oynama hayali kurduğu Onuachu ile sahaya çıktı

Trabzon'da, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerden 10 yaşındaki Yavuz Berkay Sansar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile sahaya çıkarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
DMD hastası Yavuz Berkay, futbol oynama hayali kurduğu Onuachu ile sahaya çıktı Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, AA'nın bir süre önce "DMD hastası Yavuz Berkay'ın hayali Onuachu ile futbol oynamak" başlıklı haberinin ardından Berkay ve 6 yaşındaki kardeşi Muhammed Eren Sansar'ı maça davet etmek için iletişime geçti.

Bordo-mavili kulüp, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ikas Eyüpspor ile dün akşam oynanan maç öncesinde iki kardeşi Papara Park'ta konuk etti.

DMD hastası Yavuz Berkay Trabzonsporlu, kardeşi Muhammed Eren ise ikas Eyüpsporlu futbolcularla maç öncesindeki seremonide yer aldı.

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu ile el ele sahaya çıkan Yavuz Berkay Sansar, AA muhabirine, büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Sahadaki ortamdan çok etkilendiğini belirten Yavuz Berkay, "Onuachu ile futbol oynamak hayalimdi. Onunla sahaya çıkmak beni çok mutlu etti." dedi.

Yavuz Berkay, kardeşiyle top oynamak istediklerini, bunun için ihtiyaçları olan ilaca kavuşmak adına herkesten destek beklediklerini kaydetti.

"Berkay ve Eren sahaya çıktıkları için çok mutlu oldular"

Anne Nuray Sansar da Trabzonspor Kulübü'nün oğlunun çağrısına duyarsız kalmadığını söyledi.

İlk defa Trabzonspor maçına gittiklerini dile getiren Sansar, "Misafirperverliklerinden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel ağırladılar. Onlardan Allah razı olsun. Bir nebze de olsa sesimizi duyurmaya çalıştık." diye konuştu.

Sansar, çocuklarının futbolu çok sevdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir hayalleri gerçek oldu. Başka bir hayalleri daha var, iyileşmek istiyorlar. Bir çaremiz var. Çaresiz kalmak istemiyoruz. İlacımıza kavuşmak istiyoruz. Berkay ve Eren sahaya çıktıkları için çok mutlu oldu. Onların gülüşünü görmek, mutlu olduklarını görmek paha biçilemezdi. Her şey çok güzeldi."

Bundan sonra umutlu olduklarına işaret eden Sansar, "Umarım bundan sonrası için daha güzel şeyler yaşanır. Berkay ve Eren iyileşmek istiyor. Dubai'ye gidip ilaca kavuşmak istiyor." dedi.

DMD hastalığıyla mücadele eden iki kardeşin ailesi, yurt dışında uygulanacak gen tedavisi için Trabzon Valiliği onayıyla başlatılan yardım kampanyasını sürdürüyor.

