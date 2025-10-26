Dolar
Ekonomi

Deniz salyangozu ihracatı 9 ayda 10,7 milyon dolar kazandırdı

Türkiye, deniz salyangozu ihracatından bu yılın 9 ayında 10 milyon 676 bin 250 dolar gelir elde etti.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Deniz salyangozu ihracatı 9 ayda 10,7 milyon dolar kazandırdı

Trabzon

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-eylül döneminde 8 ülkeye 1017 ton deniz salyangozu ihraç edildi.

Bu ihracattan 10 milyon 676 bin 250 dolar kazanç sağlandı.

Söz konusu dönemde Güney Kore, Çin ve İspanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Güney Kore'ye 5 milyon 260 bin 832, Çin'e 1 milyon 610 bin 675, İspanya'ya ise 1 milyon 306 bin 339 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı.

Japonya, ABD, Tayvan, İtalya ve Ukrayna'ya da deniz salyangozu dış satımı gerçekleştirildi.

"Yıl sonunu güzel rakamlarla tamamlamayı hedefliyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, deniz salyangozu ihracatının yılın 9 ayında istikrarlı bir seyir izlediğini söyledi.

Türk deniz ürünlerine talebin giderek arttığını belirten Kalyoncu, bu yönde de yıl sonunu güzel rakamlarla tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kalyoncu, ihracat miktarını ve ülke çeşitliliğini artırma gayretinde olduklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yılın kalan bölümünde mevcut pazarlarda konumumuzu güçlendirmenin yanı sıra Uzak Doğu ve Avrupa'da yeni ülke pazarlarına ulaşmayı hedefliyoruz. İhracatın sürdürülebilir şekilde artması için ürün kalitesinin korunması, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin yoğunlaştırılması yönünde de çalışmalar yapıyoruz."

Sektör paydaşlarıyla işbirliği içerisinde hareket ettiklerini vurgulayan Kalyoncu, "Uluslararası fuarlarda yer alarak Türk deniz ürünlerinin bilinirliğini artırıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar ihracat gelirlerimizi geçen yılın üzerine taşımak ve 2026'ya daha güçlü ihracat altyapısıyla girmek." dedi.

