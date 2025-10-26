Dolar
Gündem

İletişim Başkanı Duran: PKK'nın bugünkü açıklaması, silah bırakma hedefi doğrultusunda olumlu bir gelişmedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "PKK'nın bugünkü açıklaması, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır. Bu yeni adım, PKK'nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
İletişim Başkanı Duran: PKK'nın bugünkü açıklaması, silah bırakma hedefi doğrultusunda olumlu bir gelişmedir

Ankara

Duran, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"PKK'nın bugünkü açıklaması, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır. Bu yeni adım, bütün unsurlarıyla PKK'nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir. 'Terörsüz Türkiye' süreci Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlı ve cesur liderlik sayesinde sürdürülmektedir.

Gayemiz, ülkemiz içinde huzur ve güvenliği tahkim etmek, bölgemizde ise barış ve istikrarı kalıcı hale getirmektir. Bölgemizde meydana gelen gelişmeler ve küresel ölçekte artan belirsizlikler, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yeni sorumluluklar yüklemektedir. 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' politikalarını kararlılıkla sürdürmek hem bu sorumlulukları yerine getirmek hem de 'güçlü Türkiye' idealine yürümek için vazgeçilmez önemdedir."

