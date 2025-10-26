Terör örgütü PKK'dan "Türkiye’den çekilme" kararı
Terör örgütü PKK’dan yapılan açıklamada, Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurların Irak’a çekilmekte olduğu ifade edildi.
SÜLEYMANİYE
Irak’ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı’nın eteklerinde, örgüt mensupları tarafından bir basın açıklaması yapıldı.
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör unsurlarının Türkiye'den çekilmesi ana hedefe uygun ilerlemelerdir
- AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır
Bir örgüt elebaşının okuduğu açıklamada, elebaş Abdullah Öcalan’ın yönlendirmesiyle mayıs ayındaki sözde kongrede alınan kararlar doğrultusunda PKK’nın örgütsel varlığını ve silahlı eylemi sona erdirmeyi kararlaştırdığı belirtildi.
Açıklamada, sürecin devamı olarak, terör örgütü PKK’nın Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurlarını Öcalan’ın onayı çerçevesinde Irak’ın kuzeyine çekme işleminin gerçekleşmekte olduğu ifade edildi.
Açıklamanın yapıldığı alanda, Türkiye topraklarından ayrılarak Irak'a geldiği belirtilenlerden 23 kişilik PKK'lı terörist grup da bulundu.