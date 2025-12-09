Arap ülkelerini etkileyen olumsuz hava koşulları Irak’ta can aldı
Irak’ın Süleymaniye kentinde sağanak yağışın ardından oluşan selde 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kerkük'te ise sel nedeniyle 1 çocuk hayatını kaybetti.
Yerel basına yansıyan haberlere göre, Süleymaniye kentinin Çemçemal ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sivil Savunma Kurumu yaptığı açıklamada, çok sayıda vatandaşın etkilendiği sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Hayatını kaybedenlerden birinin üzerine duvar çöken 70 yaşındaki bir erkek, diğerinin ise selde boğulan 24 yaşındaki bir kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.
Ev ve araçlarda ağır hasar meydana geldi.
Diğer yandan, Bazyan ilçesi yakınlarında ise sele kapılan bir aracın sürücüsü kurtarıldı.
Çemçemal ilçesinin yanı sıra Süleymaniye ile Kerkük kentleri arasındaki birçok ana yol trafiğe kapandı.
Çemçemal Sağlık Müdürlüğü yüksek seviyede alarm ilan ederek tüm acil durum ekiplerini görevlendirdi. Müdürlük ayrıca, vatandaşlara olumsuz durumları bildirmeleri çağrısında bulundu.
Sivil Savunma Müdürlüğü ise halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Kerkük'te sel nedeniyle 1 çocuk hayatını kaybetti
Irak’ın Kerkük kentinde sağanak yağışın ardından oluşan selde bir çocuk hayatını kaybetti.
Leylan Nahiye Müdürü Muhammet Veyis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nahiyede şiddetli yağışın sele yol açtığını söyledi.
Veyis, çok sayıda ev, okul ve hizmet kuruluşunun yanında nahiye sakinlerinin etkilendiği sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Hayatını kaybedenin bir çocuk olduğunu belirten Veyis, nahiyeye bağlı Furkan köyünde 8 yaşındaki Biryar İsa'nın evden çıktıktan sonra köy yakınındaki dere içinden geçen suyun taşması nedeniyle sele kapıldığını aktardı.
Veyis, itfaiye ekiplerinin başlattığı uzun arama ve kurtarma çalışmaları sonucu çocuğa ait cesedin yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunduğunu bildirdi.
Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü ve Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü yüksek seviyede alarm ilan ederek tüm acil durum ekiplerini ek mesai yapmaya çağırdı.
Arap ülkelerinde şiddetli hava uyarıları yapıldı
Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Mısır, Suriye, Lübnan ve Filistin’de şiddetli hava uyarıları yapıldı.
Filistin
Filistin Sivil Savunması, yaptığı yazılı açıklamayla, yarın öğleden sonra başlayıp üç gün sürmesi beklenen şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgârlar içeren alçak basınç sistemine karşı vatandaşları uyardı. Sivil Savunma, her türlü acil duruma müdahale için hazır olduğunu belirterek acil durum hatlarının aranmasını istedi.
Gazze hükümeti ise, önümüzdeki 72 saatte bölgeye ulaşması beklenen kutup fırtınasının, yüz binlerce yerinden edilmiş aile için büyük bir tehdit oluşturduğunu bildirdi ve uluslararası toplumu insani felaketin büyümesini engellemek için acil müdahaleye çağırdı.
Hükümet Medya Ofisi, Çarşamba’dan Cuma akşamına kadar etkili olması beklenen fırtınanın ciddi riskler taşıdığını, çadırların sular altında kalabileceğini ve gayriresmî yerleşimlerde yoğun su baskınlarının yaşanabileceğini vurguladı.
Açıklamada, yaşanan insani krizin “İsrail’in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren yıkım savaşının bir sonucu olarak daha da derinleştiği” ifade edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, İsrail saldırıları sırasında ağır hasar gören altyapının ardından Gazze’nin en temel barınma ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 300 bin çadır ve prefabrik konuta ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.
Birleşmiş Milletler, Gazze’nin yeniden inşasının maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.
Suudi Arabistan
Ulusal Meteoroloji Merkezi, sosyal medya hesabından, Mekke, Medine, Kuzey Sınır Bölgesi ve Doğu Eyaleti için şiddetli yağış, ani sel ve dolu içeren kırmızı ve turuncu kodlu uyarılar yayımladı.
Sivil Savunma da vatandaşları vadilerden ve su birikintilerinden uzak durmaya çağırarak ülke genelindeki olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.
Kuveyt
Kuveyt Meteoroloji Dairesi de yaptığı uyarıda bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak, sis ve görüş mesafesinde azalma beklendiğini duyurdu.
İstikrarsız hava koşullarının yarına kadar sürmesi öngörülüyor.
Katar
Katar Meteoroloji Dairesi, yaptığı açıklamada bazı bölgelerde sis oluşumu ve kuvvetli rüzgâr beklendiğine dikkati çekti.
Mısır
Mısır Meteoroloji Kurumu, yaptığı açıklamada ülkenin kuzeybatı kıyıları ve Aşağı Mısır’ın kuzey bölgelerinde alçak ve orta yoğunlukta bulutlanmanın devam ettiğini, yer yer farklı şiddette yağış görüleceğini bildirdi.
Suriye
Suriye Meteoroloji Dairesi de, ülkenin bugün ve yarın istikrarsız hava koşullarına neden olan bir alçak basınç sisteminin etkisine gireceğini, sistemin Perşembe sabahı derinleşerek tüm bölgeleri etkilemesinin beklendiğini duyurdu.
Lübnan
Lübnan Meteoroloji Dairesi, yaptığı açıklamada, havanın genel olarak bulutlu, dağlık bölgelerde sisli, ülkenin güneyi ve kuzeydoğusunda yer yer şiddetli yağışlı olacağını belirtti. 2.000 metre üzerindeki kesimlerde gök gürültüsü, şimşek ve hafif kar yağışı olabileceği aktarıldı.
Lübnan Meteoroloji Dairesi, yaptığı açıklamada, havanın genel olarak bulutlu, dağlık bölgelerde sisli, ülkenin güneyi ve kuneydoğusunda yer yer şiddetli yağışlı olacağını belirtti. 2.000 metre üzerindeki kesimlerde gök gürültüsü, şimşek ve hafif kar yağışı olabileceği aktarıldı.

Resmi haber ajansı NNA'ya göre, kuvvetli rüzgârların etkisini sürdürmesi ve Çarşamba günü de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.