Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Dünya

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölü sayısı 950'ye yükseldi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye çıktı.

Dilara Karataş  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölü sayısı 950'ye yükseldi Fotoğraf: Riski Cahyadi/AA

Ankara

Jakarta Globe sitesinin haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, sel ve toprak kaymalarından yaşamını yitirenlerin sayısının 950'yi bulduğu, 5 bini aşkın kişinin yaralandığı belirtildi.

Kayıp 274 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, 156 binden fazla binanın hasar aldığı kaydedildi.

BNPB, Sumatra Adası'ndaki afet kaynaklı altyapı hasarlarının onarılması için Endonezya'nın yaklaşık 3 milyar dolar harcayabileceğini tahmin ediyor.

Hükümet, nakit yardım vermek yerine "olası suistimalleri önlemek" için konutların doğrudan devlet tarafından yapılmasını planlıyor.

BNPB Başkanı Suharyanto, yaptığı açıklamada, 3 eyaletteki hasar tespit çalışmaları devam ettikçe yeniden inşa için ayrılacak miktarın daha da artabileceğine işaret etti.

