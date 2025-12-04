Dolar
42.43
Euro
49.68
Altın
4,199.32
ETH/USDT
3,185.50
BTC/USDT
92,854.00
BIST 100
10,962.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, “Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Güney Asya'da geçen hafta başlayan sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 1500'ü aştı

Asya kıtasında şiddetli yağmurların geçen haftadan bu yana yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti.

Emirhan Demir  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Güney Asya'da geçen hafta başlayan sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 1500'ü aştı

Padang

Geçen haftadan bu yana şiddetli yağışların etkisi altındaki Güney Asya ülkelerinde sel ve heyelanlar, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

Afetlerin neden olduğu en ağır kayıp, 837 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'da yaşandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Seller nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edilen Sri Lanka'da 479 kişi yaşamını yitirdi.

Birçok köyün çamur ve enkaz altında kaldığı bu iki ülkede 800'den fazla kişinin kaybolduğu belirtildi.

Binlerce kişinin de afetlerden etkilenen bölgelerde ciddi seviyelerde gıda ve temiz su kıtlığıyla yüzleştiği kaydedildi.

Endonezya'daki çevre aktivistleri, ormanlık alanlarının yıllar içinde kaybedilmesinin, aşırı yağışlara karşı doğal savunma mekanizmalarını yok ettiğini vurgulayarak hükümete ormansızlaşmaya karşı adım atma çağrısı yaptı.

Daha önce Tayland'da 185 ve Malezya'da 3 kişi olarak duyurulan ölüm vakaları haricinde can kayıpları bildirilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinin en hassas dönemi siyasi pozisyonların malzemesi haline getirilmemesi lazım
Madenciler Günü'nde işçiler, çocuklarının okulunda alkışlarla karşılandı
İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Afrika ilişkileri son 20 yılda kayda değer bir ivme kazandı
Emine Erdoğan: 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü, bize suyun korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlatıyor
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı

Benzer haberler

Güney Asya'da geçen hafta başlayan sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 1500'ü aştı

Güney Asya'da geçen hafta başlayan sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 1500'ü aştı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı

Güney ve Güneydoğu Asya'daki aşırı hava olayları gelecekte daha az, daha yıkıcı olacak

Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da meydana gelen sellerde 1400'den fazla kişi öldü

Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da meydana gelen sellerde 1400'den fazla kişi öldü
Malezya, kayıp "MH370" uçağını arama çalışmalarını yeniden başlatacak

Malezya, kayıp "MH370" uçağını arama çalışmalarını yeniden başlatacak
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet