Dünya

Kızılhaç, Asya'da selden etkilenen ülkelerde yaraları sarmaya çalışıyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun Güney Asya Delegasyon Başkanı Entwistle, Asya genelinde selden etkilenen ülkelerdeki milyonlarca kişiye aynı anda destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Muhammet İkbal Arslan  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Kızılhaç, Asya'da selden etkilenen ülkelerde yaraları sarmaya çalışıyor

Cenevre

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) Güney Asya Delegasyon Başkanı John Entwistle, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta Güney Asya'nın yıkıcı bir dizi sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Entwistle, Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası'nın eşi benzeri görülmemiş yağışlara yol açtığını, tüm bölgelerde felaket niteliğinde sel ve heyelanlara neden olduğunu söyledi.

John Entwistle, "(Sri Lanka'da) 1,5 milyondan fazla insan etkilendi, yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi yerinden edildi. Tüm topluluklar sular altında kaldı ve kritik altyapı (yollar, köprüler, elektrik hatları) ciddi şekilde hasar gördü." dedi.

"Endonezya'da seller 3,2 milyondan fazla insanı etkiledi"

Müdahaleyi genişletmek amacıyla IFRC'nin Sri Lanka için 5 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısı başlattığını belirten Entwistle, IFRC Afet Müdahale Acil Durum Fonu'ndan 1 milyon İsviçre frangı tutarında bir yardım ayrıldığını kaydetti.

Entwistle, "Sri Lanka'nın ötesinde bu bölgesel bir kriz. Endonezya'da seller 3,2 milyondan fazla insanı etkiledi ve ekiplerimiz temiz su, tıbbi bakım ve acil yardım sağlamak için Endonezya Kızılhaç'ı ile çalışıyor. Asya genelinde birden fazla ülkeye aynı anda destek koordine ediyor, kaynakların verimli şekilde paylaşılmasını ve hiçbir topluluğun geride kalmamasını sağlıyoruz." bilgisini verdi.

Asya kıtasında şiddetli yağmurların geçen haftadan bu yana yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçmişti.

