Dolar
42.62
Euro
50.16
Altın
4,229.98
ETH/USDT
3,192.90
BTC/USDT
90,235.00
BIST 100
11,231.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da “İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Irak’ın Salahaddin kentinde yoğun yağış nedeniyle köprü çöktü

Irak'ta, iki gündür etkili olan yoğun yağışın yol açtığı sel nedeniyle Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Kerkük-Bağdat kara yolu üzerinde bulunan Aksu Köprüsü'nün bir kısmı yıkıldı.

Ali Makram Ghareeb  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Irak’ın Salahaddin kentinde yoğun yağış nedeniyle köprü çöktü

Kerkük

Tuzhurmatu Kaymakamı Zülfikar Haydar, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Haydar, sağanak yağışın yol açtığı selden dolayı Aksu Köprüsü'nün bir kısmının çöktüğünü söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kerkük- Bağdat yolu üzerindeki köprünün bir kısmının çökmesiyle trafikte büyük aksaklık yaşandığını belirten Haydar, büyük yük araçlarını başka güzergaha yönlendirdiklerini aktardı.

Kerkük Karayolları Müdürü Ali Ekber de ülke genelinde iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağışın sele dönüşmesinin, Aksu Köprüsü'nün bir kısmının çökmesine neden olduğunu bildirdi.

Köprünün yaklaşık 50 yıl önce yapıldığına ve düzenli olarak onarıldığına dikkati çeken Ekber ancak oldukça sert akımlı sele karşı fazla dayanmadığını ifade etti.

Şu an köprünün zarar görmeyen kısmının kullanıldığını söyleyen Ekber, uzun ve yük araçlarının geçişinin yasaklandığını, sadece küçük araçlara köprüyü kullanma izni verildiğini aktardı.

Irak genelindeki sel felaketi nedeniyle Süleymaniye kentine bağlı Çemçemal ilçesinde 2 kişi, Kerkük'te de bir çocuk hayatını kaybetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Konya'da yer altı su kuyularında "akıllı" dönem başlıyor
Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Konaklama yerleri için itfaiye raporu zorunluluğunun kapsamı netleştirildi
Boş kalan hac kontenjanları için 18 Aralık'a kadar ek başvuru süresi tanındı

Benzer haberler

Irak’ın Salahaddin kentinde yoğun yağış nedeniyle köprü çöktü

Irak’ın Salahaddin kentinde yoğun yağış nedeniyle köprü çöktü

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Irak'ın işgali sırasında çekilmiş askerlik fotoğrafını paylaştı

Arap ülkelerini etkileyen olumsuz hava koşulları Irak’ta can aldı

Irak, "terör eylemine katıldığı" gerekçesiyle Hizbullah ve Husilere ait varlıkları dondurdu

Irak, "terör eylemine katıldığı" gerekçesiyle Hizbullah ve Husilere ait varlıkları dondurdu
Hakkari'de Irak sınırına 2 bin 152 metre güvenlik duvarı inşa edildi

Hakkari'de Irak sınırına 2 bin 152 metre güvenlik duvarı inşa edildi
Iraklı ahşap torna ustası, Bağdat'ın kadim semtinde 3 kuşaktır mesleğini sürdürüyor

Iraklı ahşap torna ustası, Bağdat'ın kadim semtinde 3 kuşaktır mesleğini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet