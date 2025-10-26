Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
3,947.00
BTC/USDT
111,673.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

İlyas Gün  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Samsun

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, haftaya 16 puan ve averajla 7. sırada başladı.

Geçen hafta Zecorner Kayserispor'u mağlup eden Samsunspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u yenerek ligde yükselişini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Bedirhan Çetin ve Ebrima Ceesay maçta forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör unsurlarının Türkiye'den çekilmesi ana hedefe uygun ilerlemelerdir
Türkiye ve dünya gündemi
Türk Standardları Enstitüsü 91 personel alacak
Çankırı'da içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 17,25'e düştü
DMM, "savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Samsunspor, Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i mağlup etti

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Shovkovskyi: Samsunspor maçı da kolay olmayacak

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Geçiş oyununda çok güçlü ve etkili oyunculara sahip bir rakiple karşılaşacağız

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Geçiş oyununda çok güçlü ve etkili oyunculara sahip bir rakiple karşılaşacağız
Samsun'da Yeşilay desteğiyle "Bağımsızlık Köyü Projesi" hayata geçirilecek

Samsun'da Yeşilay desteğiyle "Bağımsızlık Köyü Projesi" hayata geçirilecek
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 2. galibiyet peşinde

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 2. galibiyet peşinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet