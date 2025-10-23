Samsunspor, Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i mağlup etti
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 3-0 yendi.
Samsun
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasındaki maçta Samsunspor, evinde Dinamo Kiev'i konuk etti.
İlk yarı
2. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta ceza sahasında Mouandilmadji'in pasıyla topu kontrol eden Musaba, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
11. dakikada Vivcharenko'nun ceza saha dışından sert şutunda top, üstten az farkla auta çıktı.
29. dakikada Ogundana'nın sol çaprazdan pasında ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Karavaiev, kötü bir vuruşla topu yandan auta gönderdi.
34. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Celil Yüksel'in ceza sahası dışından şutunda Musaba'ya çarpan top altıpas içindeki Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0
39. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Musaba'nın pasında topla buluşan Holse'nin plase vuruşunda, kaleci Neshcheret meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Samsunspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
59. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Musaba'nın pasıyla ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
63. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Zeki Yavru'nun pasıyla topla buluşan Holse, ceza sahası önünden çektiği şutta savunmaya da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluşturdu: 3-0
75. dakikada Musaba'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top, direğin dibinden auta gitti.
Samsunspor, maçı 3-0 kazandı.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Güzel bir galibiyet elde ettik, çok güzel oynadık
Maçın ilk dakikalardan itibaren iyi oynadıklarını anlatan Alman teknik adam, "Ofansif anlamda çok agresiftik. Defansif olarak da iyiydik. Rakibe bir net pozisyon verdik. Onu da değerlendiremediler. Maçın geri kalanında pozisyon vermedik. Maçın kontrolü bizdeydi. Güzel bir galibiyet elde ettik, çok güzel oynadık. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Sezon başında takımın kötü oynadığı konusunda eleştiriler aldıklarını dile getiren Reis, "Son haftalardaki performans ile bu görüşler değişti. Takıma yeni katılan oyuncular entegre oldu. Tüm oyuncular forma savaşı veriyor. İlk 11’e girmek için tüm oyuncularım çok çalışıyor. Bu mantaliteyi koruyarak, performansımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bugün gösterdiğimiz performansa baktığımızda takım halinde çok iyi iş çıkarttık. Takımımızın başarısının sırrı ise kesinlikle çok çalışmak." diye konuştu.
Thomas Reis, hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:
"Konferans Ligi’ndeki hedefimiz bir sonraki karşılaşmayı da kazanmak. Şu anda iyi bir pozisyondayız. Bunu sürdürmek istiyoruz. Aynı zamanda oyunumuzu gelişmek istiyoruz. Her maç çok zor. İki hafta sonra Avrupa’da oynayacağımız maçta da bugünkü performansı göstermek zorundayız. Sonuç olarak sadece 6 puana sahibiz ve bu puan şu anda üst turlara çıkmak için yeterli değil. Bu tür başarılı sonuçlar aldıktan sonra rehavete kapılarak hatalar yapılabiliyor. Ben de hata yapmak istemiyorum. Bu performanstan zevk alıp, devam etmemiz lazım."
Teknik direktör olarak Avrupa'da ilk kez mücadele ettiğini anlatan Reis, "Bir başarı varsa bunu oyuncularımla birlikte elde ettik. Türk futbolu adına çok önemli bir sonuç elde ettik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un kazanması ülke puanına önemli katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi: Yediğimiz ikinci gole kadar iyi oynadık ama şanslarımızı kullanamadık
Müsabakanın hemen başında gol yediklerine dikkati çeken Shovkovskyi, "Bu golle birlikte oyuncularımın morali bozuldu. Ancak yine de beş pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik. Rakibimiz çok güçlü bir takım. Yediğimiz ikinci gole kadar iyi oynadık ama şanslarımızı kullanamadık." ifadelerini kullandı.
Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerine değinen Shovkovskyi, şunları kaydetti:
"Genç takımdan aramıza 9 oyuncu katıldı. Avrupa'da kalan 4 maçımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Açık konuşursak Ukrayna'daki durumlardan dolayı moralimiz yok. Yeni oyuncular ülkemize gelmek istemiyor. Yeni oyunculara ihtiyacımız var. Sonuçlar bu nedenle böyle kötü olabiliyor. Savaş başladıktan sonra akademimizdeki oyuncular yurt dışına gitti. Bugün sadece futbol için değil, tüm Ukrayna için çok zor bir gün. Çünkü yalnız kaldık. Ülkemizde bu konuda herkes çok yoruldu. O nedenle sadece oyun konuşmak istiyoruz."