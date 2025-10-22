Dolar
Gündem

Samsun'da Yeşilay desteğiyle "Bağımsızlık Köyü Projesi" hayata geçirilecek

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, kente Yeşilay desteğiyle "Bağımsızlık Köyü" kazandıracaklarını bildirdi.

22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Samsun'da Yeşilay desteğiyle "Bağımsızlık Köyü Projesi" hayata geçirilecek Fotoğraf: Batuhan Dişbudak/AA

Samsun

Ofluoğlu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek denetimli serbestlik uygulamaları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Samsun'da Yeşilay ile Bağımsızlık Köyü Projesi'ni hayata geçireceklerini belirten Ofluoğlu, "Yeşilayın desteğiyle, Yeşilayın paydaşlığıyla Bağımsızlık Köyü'nü Samsun'a kazandırmayı amaçlıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde tek gündemimiz bu olacak. Bu konu bizim için önemli. Bununla ilgili bütün altyapıyı, gerekli görüşmeleri tamamladık. Bağımlılıkla mücadeleyi adliye koridorlarının dışına çıkarıp daha bağımsız, daha müstakil, daha eğitim kurumu havasında bir alanda sürdürmek istiyoruz." dedi.

Bağımsızlık Köyü'nde çeşitli atölyeler olacağını ve üniversitelerden destek alacaklarını anlatan Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim uzmanlarımız da yine olayın mutfağında Bağımsızlık Köyü'yle birlikte çalışacak. Şu an bir yer bakıyoruz, o aşamadayız. Biraz şehrin dışında olsun istiyoruz. Günübirlik iki farklı giriş öngörüyoruz; birincisi, yükümlüler yani ceza ya da tedbir alanlar için ikincisi ise gönüllüler yani 'Ben uzak durmak istiyorum, sosyal çevrelerden uzaklaşmak istiyorum.' diyerek bu hizmetten faydalanmak isteyenler için olacak. Onların birbirine temasını önlemeye çalışacağız. Çocuklar, yetişkinler ve kadınlar ayrı olacak."

Ofluoğlu, 8 atölyede aynı anda yaklaşık 400 yükümlüyü faydalandırabileceklerini sözlerine ekledi.

