Yaşam

Samsun ve Yozgat'ta karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi

Samsun ve Yozgat'ta etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Samet Atasoy, Sait Çelik  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Samsun ve Yozgat'ta karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi Fotoğraf: Samet Atasoy/AA

Samsun/Yozgat

Samsın'un Alaçam ilçesinin yüksek kesimleri, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Dağların arasından, ormanın içinden geçen Alaçam ilçesini Sinop'un Durağan ilçesine bağlayan yolda kar altında seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Karla kaplanan ve eşsiz manzaralar sunan ormanların görüntüsü, dronla kaydedildi.

Yozgat Çamlık Milli Parkı ve Akdağmadeni ormanları dronla görüntülendi

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkı'ndaki çam ağaçları ve Akdağmadeni ilçesindeki ormanlar kar yağışıyla beyaza büründü.

Yeşil ve beyazın oluşturduğu güzel manzara, dron ile havadan görüntülendi.

