Galatasaray, Süper Lig'de yoluna namağlup devam ediyor

İstanbul
Göztepe, 6. dakikada öne geçti. Juan'ın pasıyla savunma arkasına sarka Janderson'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top, üst direkten döndü. Sallai'nin uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı önünde bulunan Efkan Bekiroğlu'nun altıpasın sol çaprazından çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-1.
14. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Furkan Bayır'ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. İlk başta ofsayt kararı veren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'a gitmesinin ardından golü verdi: 1-1.
34. dakikada Sara'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.
38. dakikada Rhaldney'in ceza yayı önünden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, sağına yatarak topu kurtardı.
42. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Osimhen'le ikili mücadele giren Bokele, rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.
İkinci Yarı
57. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Icardi'nin şutunu kaleci Lis kurtardı.
59. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
60. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında Osimhen'in altıpas çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lis, topu kornere çeldi.
63. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattaki Sallai'nin havalandırdığı topta ceza sahası sağ çaprazında bulunan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı kafayla Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
66. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sallai'nin ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sara, altıpas çizgisinin önünde bulunan Osimhen'e ortasını açtı. Kaleci Lis, Osimhen'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Icardi, yaptığı vole vuruşuyla ağları sarstı: 3-1.
72. dakikada sağ kanatta Abdülkerim Bardakcı'dan topu kapan Juan, ceza sahasına ortaladı. Olaitan'ın penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlağa bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.
80. dakikada Sara'nın ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sane, içeriye doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Yunus Akgün'ün penaltı noktası üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lis, topu kurtardı.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın golü VAR incelemesiyle geldi
Galatasaray'ın beraberlik golü Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından verildi.
Müsabakanın 19. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile top kapma mücadelesindeki Furkan Bayır'ın geri pasında araya giren Victor Osimhen, kaleci Mateusz Lis'i çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pası Barış Alper'in verdiği gerekçesiyle yardımcı hakem Mehmet Kısal ofsayt bayrağı kaldırdı.
VAR'daki İbrahim Çağlar Uyarcan'ın uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörde yeniden izleyen hakem Oğuzhan Çakır, topla Furkan'ın oynadığını tespit ederek golü verdi.
Osimhen, bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı
Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu sezonki 6. golünü attı.
Süper Lig'de 7. maçına çıkan Osimhen, Göztepe ağlarını sarsarak 3 gole ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 müsabakada 3 golü bulunan tecrübeli futbolcu, toplamda 6 golünü kaydetti.
Sara, bu sezon ilk golünü attı
Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'daki ikinci sezonunu geçiren Sara, bu sezon 14. resmi maçına Göztepe karşısında çıktı. Forma giydiği 9 Süper Lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde fileleri havalandıramayan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ilk golünü Göztepe ağlarına gönderdi.
Sara, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 42 resmi müsabakada 2 gol üretmişti.
Icardi, Süper Lig'de 6. golünü attı
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları havalandırdı.
Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Icardi, bu sezon süre aldığı 9. lig mücadelesinde 6. kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, süre aldığı 3 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında skor katkısı veremedi.
Osimhen, hocası Okan Buruk'u yakaladı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla attığı gol sayısında teknik direktör Okan Buruk ile kulübün unutulmaz oyuncularından Umut Bulut'u yakaladı.
Göztepe müsabakası öncesinde Galatasaray kariyerinde 49 resmi maçta 42 golü bulunan Osimhen, 19. dakikada attığı golle toplamda 43. kez fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki santrfor, böylece sarı-kırmızılı formayla 173 müsabakada 43 gol atan Umut Bulut ile 306 karşılaşmada 43 kez ağları sarsan teknik direktörü Okan Buruk ile gol sayılarını eşitledi.
Sallai'nin şutu direğe takıldı
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai'nin çektiği şut direkten döndü.
Müsabakanın 34. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden çıkardığı şut, kaleci Lis'i geçerek yakın direğe çarptı.
Davinson Sanchez, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor ile yapılacak maç öncesi cezalı duruma düştü.
Göztepe müsabakası öncesinde Galatasaray'daki tek sınırdaki oyuncu olan Sanchez, 16. dakikada hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Cezalı duruma düşen 29 yaşındaki stoper, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü RAMS Park'ta yapılacak Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Arda 8, Ahmed 4 maç sonra süre buldu
Galatasaray'da genç stoper Arda Ünyay 7, tecrübeli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ise 4 lig maçının ardından forma giydi.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon birer maça çıkan Arda ve Ahmed, uzun bir aradan sonra süre aldı. Sezonun ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında 24 dakika sahada kalabilen Arda, 8 maç aradan sonra Göztepe mücadelesiyle sahaya çıktı.
Ahmed ise 5. haftada sonradan girip 20 dakika sahada kaldığı ikas Eyüpspor maçının ardından ilk kez oyuna dahil oldu.
Okan Buruk, ligde 100. galibiyetini yaşadı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 120. maçta 100. galibiyetini aldı.
Sarı-kırmızılı takımın başına 13. olduğu 2021-2022 sezonunun ardından geçen Buruk, futbolcu olarak altyapısından yetiştiği takımını zirveye taşıdı. Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan, birer kez de Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa zaferi yaşayan Okan Buruk, önemli bir başarıya daha imza attı.
Göztepe karşılaşmasıyla Galatasaray'ın başındaki 120. Süper Lig maçına çıkan Buruk, galibiyet sayısında "Dalya" dedi. Buruk yönetimindeki Galatasaray, söz konusu süreçte 13 beraberlik alırken sadece 7 kez mağlup oldu.
Okan Buruk, bir takımın başında ligde 100. galibiyetine en az maçta ulaşan teknik direktör ünvanını elde etti.
Sahasında yenilmeme serisi 31 maça çıktı
Galatasaray, sahasında oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.
RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.
Ligde 18 maçtır kaybetmiyor
Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de çıktığı son 18 müsabakada bileği bükülmedi.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 maçta 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 44 kez sarsarken sadece 7 gol yedi.
Göztepe karşısında iç sahada yenilgiyi unuttu
Galatasaray, İzmirli renktaşıyla sahasında yaptığı son 17 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Göztepe'yi konuk ettiği maçlarda son yenilgisini 1972-1973 sezonunda 1-0'lık skorla yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 mücadelede 15 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
İzmir temsilcisini konuk ettiği son 11 Süper Lig maçını kazanan sarı-kırmızılılar, rekabetteki son 8 maçı da 3 puanla tamamladı.
Rekabette Göztepe'ye 100. golü attı
Galatasaray, Göztepe ile Süper Lig'de yaptığı maçlarda 100. golünü attı.
Süper Lig tarihinde daha önce 62. kez karşılaştığı Göztepe'nin filelerini 99 kez havalandıran Galatasaray, Osimhen'in 19. dakikada ağları sarsmasıyla 100 gole ulaştı.
Süper Lig'in en az gol yiyen takımına 3 gol attı
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduran Göztepe'ye 3 gol birden attı.
İzmir'in sarı-kırmızılı takımı, Galatasaray mücadelesine kadar ligdeki 9 maçta 11 gol atarken kalesinde sadece 3 gole izin verdi. Ligin en golcü takımı olan Galatasaray, rakip ağları 3 kez sarsarak hem sahadan 3 puanla ayrıldı hem de ligin en az gol yiyen takımı ünvanını rakibinden devraldı.
Göztepe, 10 kişi mücadele etti
İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, müsabakayı 10 kişi tamamladı.
Maçın 30. dakikasında sarı kart gören Malcom Bokele, 42. dakikada ise ikinci sarı katı alarak oyundan atıldı. Konuk takım, uzatmalarla birlikte 50 dakikadan fazla 1 kişi eksik mücadele etmek zorunda kaldı.
Taraftardan Barış Alper Yılmaz'a destek
Sarı-kırmızılı taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt müsabakasında bir grup tarafından ıslıklanan Barış Alper Yılmaz'a destek verdi.
Müsabakanın bitmesinden sonra Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutladı. Klasikleşen "üçlü" tezahüratını taraftarın isteğiyle sırasıyla Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Gabriel Sara yaptırdı.
Taraftarlar, daha sonra devre arasında oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz'ın adını bağırarak yıldız futbolcuya moral verdi.
Osimhen: Okan Buruk gibi biriyle çalışmak, gerçekten çok büyük bir fırsat
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi RAMS Park'ta 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray'da attığı gol sayısına ulaşmasıyla ilgili konuşan Osimhen, "Bu benim için çok güzel bir şey. Okan Buruk, oyuncu olarak çok büyük bir efsane. Şimdi de teknik direktör olarak güzel işler yapıyor. Onun gibi biriyle çalışmak, gerçekten çok büyük bir fırsat. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Harika bir insan. Saha içinde ve dışında bize çok saygılı. Oyuncularını nasıl motive edeceğini biliyor. Her oyuncu, en iyisini vermek için çabalıyor. Bu durum da takımın devamını getirebilmesi için çok önemli." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor ve Ajax maçlarını değerlendiren Osimhen, "Trabzonspor ve Ajax'a çok saygı duyuyorum. Harika oyunculara sahipler. Harika takımlar. Fakat öncesinde de söylediğim gibi dünyadaki tüm takımları yenecek kaliteye sahibiz. Onlar için hazırız. Kolay maçlara çıkmayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi vereceğiz." diye konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Göztepe'nin kaliteli bir takım olduğuna değinen Buruk, "Rakibimiz ne yapacağı çok net takımlardan biri. Göztepe'nin ne yapacağını biliyorduk. Erken bir şekilde geçişten gol yedik. Oyunun devamında 1-1'i yakaladık. Rakip üzerinde baskımızı çoğaltmaya çalıştık. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra top daha çok bizde kaldı. Üretmeye çalıştık ama Fenerbahçe maçındaki tecrübesiyle Göztepe 10 kişilik oyunu da iyi oynayabilen bir takım. Rakibi açmakta zorlandığımız yerler oldu. Devre arası değişiklikler yaparak çift santrfora döndük. 11'e 10'u çok iyi oynadık. İyi bitirdiğimiz bir maçtı. Zorlu bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık. Göztepe ligin iyi takımlarında biri. Onlara karşı oynamak zor oluyor. Göztepe'nin çok iyi bir hocası var. Çok önemli bir camia. Ben de orada görev almıştım. Benim için de çok değerli bir camia. Onlara da bundan sonraki maçlarda aynı başarılarını devam ettirmelerini diliyorum." diye konuştu.
Okan Buruk, ikinci yarıda stoper oynattığı Mario Lemina'yı Davinson Sanchez'in yokluğunda Trabzonspor müsabakasında stoper olarak oynatmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, "Trabzonspor maçında kimle oynayacağımız henüz düşünmedim. Wilfried Singo'yu da yetiştirmeye çalışacağız. O da bu hafta içinde antrenman durumuna göre alternatiflerden biri olabilir. Başakşehir maçında Kaan Ayhan ile oynamıştık. Torreira da dönüyor. Stoperde kimle oynayacağımıza karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100. galibiyetini yaşaması
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Galatasaray'ın başında 100. galibiyeti almasının camianın birlikteliği sayesinde olduğunu söyledi.
Okan Buruk, Galatasaray kariyerinde 43. kez fileleri havalandıran ve kendisini yakalayan Victor Osimhen'in performansıyla ilgili soru üzerine, "Osimhen, 43 gole biraz çabuk ulaştı. Ben bitirene kadar 43 gol attım. Tabii ki mevkilerimiz değişik. Ancak bir orta saha oyuncusu için de fena değildim." dedi.
Galatasaray'ın başında 100. Süper Lig galibiyetini yaşayan tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:
"Ligdeki 120. maçta 100. galibiyet, çok önemli ve değerli. Bunu da Lucas Torreira ve babasına armağan ediyorum. Bugün bizimle değildi ama bu galibiyeti ona armağan edeceğimizi maç öncesinde söyledim. Bu sadece benim başarım değil. Tabii ki takımın başındayım. Başarı ve başarısızlık her zaman hocaya önemli bir şekilde yazar ama bir birliktelik var. Benden başlayan, futbolcularımın, başkanımızın ve yönetim kurulumuzun olduğu bir ekip var. En büyük destek her zaman Galatasaray taraftarlarından. Beraber bir yola çıktık. Bu yolda hepimiz birbirimizi dinamik tutarak bu galibiyetleri alıyoruz. Bu galibiyetleri almak, başarılı olmak zorundayız. Benim sorumluluğum bu. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Aynı desteği başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarımızın her zaman vermesi gerekiyor. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim çok iyi karşılanıyoruz. Bu duyguya hizmet etmenin, insanları mutlu etmenin maddi bir karşılığı yok. Manevi olarak benim için çok önemli. Ben burada büyüdüm, bütün hayatım Galatasaray'da geçti. Şimdi teknik adam olarak insanları mutlu etmek istiyorum. Yolda insanların mutluluğunu hissedebilmek çok önemli. Beni en dinamik tutan şey bu."
"Barış'tan memnunum"
Okan Buruk, devre arasında oyundan çıkardığı Barış Alper Yılmaz'ın performansından memnun olduğunu söyledi.
Tecrübeli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçında bir grup taraftarın tepkisini çeken Barış Alper Yılmaz'ı devre arasında oyundan almasının sorulması üzerine, "Barış'tan memnunum. İlk yarıda çok mücadele etti. Gol öncesi baskıyı yapan Barış, oyun içinde maksimumunu verdi. Üst üste çok maç oynadı. Maçta çok orta yapmaya başladık ve bir Osimhen'e açıyorduk. Gereksiz ortalar yapmaya başladık. Hem çift santrforla oynamak hem de bekleri daha yükseğe çıkarmayı istedik. Barış çizgiyi kullanmayı seven bir oyuncu. Onun yerine Icardi'yi ceza sahasında etkili olması için aldım. Yoksa Barış'ın performansından memnunum." şeklinde görüş belirtti.
"Bütün takımları hala şampiyonluk mücadelenin içinde görüyorum"
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Süper Lig'de kendilerinin yanı sıra Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de şampiyonluk yarışında aynı oranda iddialı olduğunu kaydetti.
Ligde 11. haftasında şampiyonluk yarışında kritik maçların yapılacağını dile getiren Buruk, "Bütün takımları hala şampiyonluk mücadelenin içinde görüyorum. Trabzonspor dün kazandı. Şu anda aramızdaki puan farkı beş. Bütün takımların aynı şansı olduğunu düşünüyorum. Yarış kaç takımla, ne kadar gider birkaç haftaya netleşir. Haftaya Galatasaray-Trabzonspor, Beşiktaş-Fenerbahçe maçları var. Kritik bir hafta. Üst tarafta mesafelerin açılıp açılmayacağını göreceğiz. Herkesin şansı eşit ama ileriye dönük kaç takımının bunu devam ettireceğini söylemek zor. Bence dört takım da aynı şekilde iddialı." diyerek sözlerini tamamladı.
"Attığım golün bir önemi kalmadı"
Efkan Bekiroğlu, RAMS Park'taki müsabakanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Kaybettikleri Galatasaray maçını değerlendiren 30 yaşındaki orta saha, "Attığım golün bir önemi kalmadı. İyi başladık maça. Maalesef böyle devam etmedi. Kırmızı kart gördükten sonra RAMS Park'ta dayanmak zordur. Dayanamadık maalesef. Kalecimiz Mateusz Lis, bizi kurtardı. Kırmızı karttan sonrası için söylenecek fazla bir şey yok. Maçı bir kez daha izlemedim ama Lis, çok fazla pozisyon kurtardı. Haftaya da lige devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.
Milli takım hedefiyle ilgili konuşan Efkan, "Milli takımı her zaman düşünüyorum. Her hafta burada profesyonelce golleri atıp iyi oynamam lazım. Zaten bunları yaptıktan sonra da milli takımdan davet gelir." diye konuştu.
Stoilov: İkinci yarı Galatasaray bizden daha iyiydi
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Zorlu bir maç oynadıklarını aktaran Stoilov, "Bizim adımıza maçın iki farklı kısmı vardı. İlk yarıda takımım arzuladığım ve her zaman oynamak istediğimiz futbolu sahaya yansıttı. Maçın bu döneminde aradığımız golü bulduk, fırsatlar yakaladık. İkinci golü de atabilirdik. Ancak daha sonra yaptığımız bir hatayı Galatasaray değerlendirdi. Ardından da kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra maçın ikinci farklı kısmı başladı. İkinci yarı Galatasaray bizden daha iyiydi, fırsatlar yakaladılar. Bu şekilde de galibiyeti hak ettiler. Kesinlikle benim takımım her zaman kırmızı karta kadar olan o futbolu sahada sürekli sergilemeli." diye konuştu.
Tecrübeli teknik adam, hakem performansının sorulması üzerine, "Ben, hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmiyorum. Bu benim işim değil. Takımda çözmem gereken sorunlar var. Ben bunlara odaklanıyorum. Bunu analiz edecek ve yorumlayacak insanlar var. Kesinlikle bahane üretmeyi sevmiyorum." ifadelerini kullandı.
Kadrolarının dar olduğu yönündeki yoruma katılmadığını aktaran Stoilov, "Kadromuzun dar olduğuna katılmıyorum. Başlangıçta böyle değildi ama son dakikada giden santrforlarımız oldu. Ondan sonra iki santrfor almak istiyorduk. Ancak bu gerçekleşmedi. Şimdi yeni yıla kadar elimizden gelenin en iyisini yaparak maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Kadromuzu doğru adımlarla genişleteceğiz. Oyunda bazen farklı oyuncuları farklı pozisyonlarda kullanmak zorunda kalıyoruz. Şu anda bununla ilgili yapacak bir şeyimiz yok." şeklinde görüş belirtti.
"Süper Lig'deki her takım iyi bir kaliteye sahip"
Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'in geçen sezonlara göre daha rekabetçi olduğunu söyledi.
Bütçesi olmayan takımların transferde akılcı davranması gerektiğini dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Süper Lig'deki her takım iyi bir kaliteye sahip. Her takım her maçı kazanabilecek potansiyelde. Geçen yıl daha fazla puan farkını açan takımlar vardı. Şu anda onlar da sıkıntı yaşıyor. Aslında bu ligdeki rekabet adına iyi bir şey. Bazı kulüplerin daha fazla yatırım yapma şansları var. Bizim gibi daha fazla yatırım yapamayan kulüpler, transferde çok akıllı davranmak zorunda. Bu dönemde doğru oyuncuları bulmak gerek. Süper Lig, kalitesi yüksek, iyi ve rekabetçi bir lig. Her maç tüm senaryolara açık durumda." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Göztepe'nin bu sezon 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe ile berabere kaldığını söylediğinin aktarılması üzerine Stoilov, şöyle konuştu:
"Daha önce 10 kişi kaldığımız maçta daha iyi performans sergilemiştik. O maçta kırmızı kart gördüğümüz dakikayla bugün gördüğümüz dakika farklıydı. Bugün daha uzun süre eksik oynadık. Bugün 3 stoperimizde de sıkıntı yaşadık. Bir stoperimiz maçtan önce sakattı. Biri maçın içinde sakatlandı, diğeri de kırmızı kart gördü. Bu bizim defans hattımızı fazlasıyla bozdu. Aynı zamanda Galatasaray iki santrforunu çok iyi şekilde kullandı. Hatayı her zaman kendimizde aramalıyız. Daha önce oynadığımız 10 kişilik maçla bu maç arasındaki farklardan biri de ilk karşılaşmada daha fazla değişiklik yapabilmemiz. İlk maçta daha fazla oyuncumuz vardı. Daha fazla değişiklik yapabiliyorduk. Bugün ise böyle değildi. Stoperde sıkıntı yaşadığımız için defansif orta saha oyuncusunu adapte etmek zorunda kaldık. O da aynı performansı sergileyemedi."