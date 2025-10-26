TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Ankara
14. dakikada Jin-Ho Jo'nun ceza yayının gerisinden sert şutunda savunmaya çarpan top, az farkla direğin yanından kornere çıktı.
18. dakikada Pereira'nın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topla ceza sahasında buluşan Tongya'nın röveşata denemesinde meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
26. dakikada Göktan Gürpüz'ün kullandığı köşe vuruşunda savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Bahadır Güngördü, direk dibinden kornere çeldi.
28. dakikada ev sahibi Gençlerbirliği öne geçti. Göktan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda üst direkten dönen topu Oğulcan Ülgün, ayak içiyle ağlara gönderdi: 1-0.
45. dakikada Muleka'nın kale önünde topa kafa vuruşunda kaleci Erhan Erentürk, gole izin vermedi.
45+2. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Jin-Ho Jo'nun sağdan ortasında kaleci Erhan'ın boşa çıktığı pozisyonda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top yükseklik kazandı. Umut Nayir'in kafayla kaleye gönderdiği top, çizgideki Thalisson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci Yarı
49. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına giren Ndao'nun yerden penaltı noktasına çıkardığı topu Bardhi, düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2.
77. dakikada ceza yayında topla buluştuktan sonra rakiplerinden sıyrılan Koita'nın şutunda top auta gitti.
80. dakikada sağ kanattan hareketlenen Oğulcan Ülgün, topu yerden içeriye çevirdi. Niang'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve TÜMOSAN Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
Konyaspor bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken 4 maçlık yenilmezlik serisi (2 galibiyet, 2 beraberlik) sona eren Gençlerbirliği, 8 puanda kaldı.
"Kararlı mücadeleyle 3 puan aldık"
TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında son 4 maçını kaybetmeyen, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'ı yenen bir takımla karşılaştıklarına işaret etti.
Maçın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini belirten Uçar, "Geriye düştük, pes etmedik. Kararlı mücadeleyle 3 puan aldık. Çok mu iyi oynadık? Beşiktaş maçındaki futbolun altındaydık. Ama her ne kadar geriye de düşsek, mücadele örneği göstererek kazandık. Ayakta kalan, yılmayan, taraftarımızın desteğiyle öne geçip skoru korumayı beceren, yüreklerini koyan bütün oyuncularımı sizin huzurunuzda canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.
Ankara'ya kazanmak için geldiklerinin altını çizen Recep Uçar, şöyle devam etti:
"Ön alan baskılarıyla başladığımız bir maçtı. Oyunun ilk 10 dakikası kontrollü geçti. 1-0 geriye düştükten sonraki bölüm bizim adımıza daha zor gözüküyordu ama kararlılığımız, motivasyonumuz bu maç öncesinde üst seviyedeydi. Bizim düştüğümüz anlarda şunu da çok net söylemek zorundayım, taraftarımız düşmedi. Bizi ittiler, onlar ittikçe biz mücadele ettik. Onlar düşmedikçe biz ayağa kalktık. Umut'un 45+2. dakikadaki golü devre arasına moralli girmemize vesile oldu. İkinci yarıya da coşkulu bir oyunla başladık ve öne geçtik. Ondan sonraki bölüm biraz satranç gibiydi. Onlar risk aldı, biz direndik. Belki çok iyi oynamadık ama iyi direndik ve nitekim de çok net bir pozisyon vermeden buradan bizim için çok ama çok değerli olan 3 puanı alarak evimize dönüyoruz."
Galibiyeti taraftara armağan eden Uçar, "İnanılmaz, her zaman bize destek oluyorlar. Biz düştük ama onlar düşmedi. Bizler belki hak ettik ama onlar bizden daha çok hak etti. Malum çok kolay bir hafta geçirmedik, biliyorsunuz. Bu süreçte verdikleri destekle bizim mücadele gücümüzü artıran, kendimizi çok ama çok daha iyi hissetmemizi sağlayan, yanımızda olan sevgili Ömer Atiker başkanımız ve yönetim kurulumuza da huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu şehri seven bir insanım. Burada mutluyum, başarılı olmak için de ekibimle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gideceğimiz çok yol var, kurduğumuz hayaller var. İnşallah, rabbim bunların hepsini gerçekleştirmeyi bizlere nasip eder." diyerek sözlerini tamamladı.
"Özellikle ikinci yarı daha iyi oynamamız gerekiyordu"
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara galibiyet armağan etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.
İlk yarının son anlarında yedikleri golün maçın gidişatını etkilediğini belirten Eroğlu, "İlk yarıda bulduğumuz golden sonra biraz daha sakin kalabilsek, oyunu kontrol edebilsek daha başarılı olabilirdik. İlk yarıyı, son bölümdeki golü yemeden tamamlayabilirdik. O gol bizi olumsuz, rakibi olumlu etkiledi. Yemememiz gereken bir goldü, maçı orada bitirmemiz gerekiyordu." diye konuştu.
Devre arasında oyuncularını uyardığını aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:
"İçeride oyuncularımızla yaptığımız konuşmada 'Enerjiyi yükseltelim, coşkuyu artırmamız gerekir' dedik. Ama bir türlü ikinci yarının başında oyuna giremedik. İkinci yarıya kötü başladık. Kalemizde golü de gördük. İlk yarı önde olduğumuz bölümde oyuncularım vakit geçirmeye çalışmadı, ikinci yarı ise maç oynanmadı. Oyunun sürekli durması, oyuncuların sürekli yerde yatması... Maalesef futbol böyle ülkemizde. Bunu bahane anlamında söylemiyorum. İki golü de bireysel hatalardan yedik. Kaybettik, üzgünüz. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynamamız gerekiyordu."
Eroğlu, bu mağlubiyeti telafi etmeleri gerektiğini dile getirerek, "Serimiz bozuldu. Yeni bir seri başlatmalıyız. Deplasmana gideceğiz, iyi hazırlanacağız. Bu takım nasıl dört hafta kaybetmediyse, bundan sonra da bunu yapabilir." dedi.
Başkan değişikliği ve olağanüstü genel kurul kararının takımı nasıl etkilediğiyle ilgili soruya Eroğlu, "Biz, saha odaklıyız. Geçen hafta gittik, deplasmanda kazandık. O yönetimin kararı. Biz, saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Oyuncularımla da yaptığım konuşmalarda 'Bizim işimiz sahada. Sahada başarılı olursak çok daha değerli olur' diye söylüyorum." yanıtını verdi.
Hüseyin Eroğlu, Henry Onyekuru'nun ne zaman tam hazır olacağıyla ilgili soru üzerine, "Süre veremeyiz. Zaten sakatlığı geçti. Gol lazım olduğu dakikalarda, ihtiyacımız olduğu zaman oyuna koyduk. Biraz oyun uzun topa da döndü. Topun bizde olduğu bölümü daha sakin oynayabilseydik, ondan da olumlu performans alırdık. Her oyuncu bize katkı sağlayacaktır. Ona bir zaman veremeyeceğim." ifadelerini kullandı.
Hakem yönetimine ilişkin ise Eroğlu, "Daha iyi yönetebilirdi. Deneyimli bir hakem. Nasıl futbolcular bazen gününde olmuyorsa Halil (Umut Meler) hocanın da gününde olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.