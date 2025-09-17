Samsunspor ile Kasımpaşa berabere kaldı

Samsun
4. dakikada Samsunspor'un atağında Tomasson'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'e çarparak oyun alına döndü.
11. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest atışı Winck kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda topu son anda kaleci Okan Kocuk, yatarak uzaklaştırdı.
21. dakikada Tomasson'un pasında ceza sahası içindeki Mouandilmadji'nin yerden şutunda defans, topu son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci Yarı
51. dakikada Samsunspor atağında Tomasson'un sağ çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda kaleci Gianniotis'i geçen top, kale çizgisi önünden sekerek auta çıktı.
82. dakikada ev sahibi takımın atağında Mouandilmadji'nin ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleye giden topu, kaleci Gianniotis, uzaklaştırdı.
87. dakikada Kasımpaşa'nın atağında Ali Yavuz Kol'un ceza sahası dışından yerden şutunda top, direğin dibinden auta gitti.
Karşılaşma, 0-0 sona erdi.
"Dengeli bir maç oldu"
Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, Samsunspor'un Avrupa Kupası maçlarından dolayı sezonu 3 hafta erken açtığına dikkati çekti.
Şota Arveladze, "Dengeli bir maç oldu. Özellikle burada gelmek ve oynamakta zor. Samsunspor'un bir maç temposu avantajı olabilir. Çünkü sezonu erken açtılar, Avrupa maçlardan dolayı. Onun için maçın içerisinde belki ilk devre bir 10 dakikası, ikinci devrenin belki bir 8 dakikası rakibe biraz daha fazla top bıraktık. Ama sonuçta dengeli bir maç oldu. Belki iki tane bir net pozisyon verdik, fazlasını hatırlamıyorum. Biz de iki üç tane çok net pozisyon yakaladık ama son dokunuşu yapamadık. Son dakikalarda özellikle iki tane net pozisyonumuz var." dedi.
Şota Arveladze iki takımın da hak ettiği 1 puanı aldığını belirterek "İki takım da bu maçı kazanabilirdi. Sonuçta da herkese puan düştü bugün. Rakip takımı tebrik ediyorum. Avrupa Kupası maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"Kazanmak için göstermiş olduğumuz performans yeterli değildi"
Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, iki takımın da çok fazla gol fırsatı yakalayamadığını söyledi.
Maçla ilgili çok fazla konuşulacak bir şey olmadığına işaret eden Reis, "Sonuç olarak oyun 0-0 bitti. Bir puan aldık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak birçok ofansif oyuncumuzdan da yoksun bir şekilde karşılaşmaya çıktık. Kazanmak için göstermiş olduğumuz performans yeterli değildi." ifadelerini kullandı.
Reis, takımda herkesin birbirine saygılı ve iyi ilişki içinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Açıkçası takımda herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bunu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Antrenmanlarda neleri yapmamız gerektiğini en iyi şekilde zaten çalışıyoruz. Elbette ki bütün maçları izlediğim gibi bu karşılaşmayı da izleyeceğim ve neleri eksik yaptığımızı analiz edip göreceğim. Takım ruhu zaten takımımızda mevcut. Herkes birbirine gayet saygılı ve ikili ilişkiler de gayet güzel seviyede. Sonuç olarak bugün dar bir kadroyla olmak zorundaydık. Elbette geliştirmemiz gereken daha iyi yapmamız gereken şeyler olacak. Geçen seneye baktığımızda oyuncular bu biraz daha kolaydı. Çünkü birbirleriyle beraber oynayan bir sene boyunca birbirlerini tanıyan oyuncular mevcuttu. Bize katılan birçok oyuncumuz oldu ve bu oyuncuların biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyebilirim."