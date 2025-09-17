Dolar
Gündem

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili 21 Eylül'de seçilecek

İstanbul Valiliği, görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 21 Eylül Pazar günü toplanmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

Mücahit Türetken  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili 21 Eylül'de seçilecek Fotoğraf: Hasan Mutlu/AA

İstanbul

İstanbul Valiliği, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 21 Eylül Pazar günü toplanmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mutlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Mutlu'nun tutuklanmasının ardından bugün İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince, Bayrampaşa ilçe belediye meclisinin belediye başkanı vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

