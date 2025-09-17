Dolar
41.28
Euro
48.77
Altın
3,659.96
ETH/USDT
4,517.70
BTC/USDT
115,819.00
BIST 100
11,165.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın İmralı'daki kabirleri Vefa Anıtı'na dönüştürüldü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın İmralı'daki kabirlerinin Vefa Anıtı'na dönüştürüldüğünü bildirdi.

Zehra Tekeci Eser, Abdullah Sarica  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın İmralı'daki kabirleri Vefa Anıtı'na dönüştürüldü

Ankara

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi şehitlerimizin İmralı'daki kabirlerini Vefa Anıtı'na dönüştürdük. 27 Mayıs darbesinin karanlık günlerinde, cunta mahkemelerinin haksız ve hukuksuz kararlarıyla idama mahkum edilen merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, milletimizin gönlünde ebedi demokrasi şehitleri olarak yaşamaya devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul Topkapı'daki Anıt Mezar'a nakledilmeden önce yaklaşık 30 yıl boyunca İmralı Adası'nda medfun bulunan şehitlerimizin kabirlerini Adalet Bakanlığı olarak vefa borcumuz gereğince yeniledik. Demokrasi şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, milletimizin iradesine ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığımızı yineliyoruz. Aziz milletimiz, iradesine ve demokrasisine kasteden darbelere asla boyun eğmedi, eğmeyecek."

Tunç'un paylaşımında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın yenilenen kabirlerinin görüntüleri de yer aldı.

Vefa Anıtı'nın özellikleri

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeni anıt, mimarisi ve peyzajıyla güçlü semboller taşıyor.

Yapı, uzaktan lale formuyla medeniyetimizde masumiyeti ve Allah'ın birliğini simgeliyor. Ay yıldızın altında birleşen üç sütün, milletin hizmetinde geçirilen bir ömrü, altındaki küre ise Türkiye'yi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarma gayretlerini temsil ediyor.

Sütunların yükseklikleri, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edildikleri yaşlarına karşılık gelirken, ay yıldız simgesi, sütunlarla idam edildikleri 1961 yılına atıf olarak 19,61 derece açı yapacak şekilde konumlandırıldı.

Peyzaj düzenindeki 10 mavi ve 10 spiral servi ağacı Menderes'in 10 yıllık Başbakanlığını, 19 defne 19. hükümeti, üçlü öbekler halinde dikilen kocayemiş ve defne ağaçları Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ortak kaderini simgeliyor. Kırmızı güller ise bağımsızlık ve demokrasi uğruna yapılan fedakarlıkları temsil ediyor.

Mezar taşları ve sergi bölümü için Aydın mermeri, kaide için ise Türk bayrağındaki kırmızıya ithafen vişne mermeri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın İmralı'daki kabirleri Vefa Anıtı'na dönüştürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye ve İspanya, Gazze'de ortak vicdanın sesi oldu
Sıfır Atık Vakfı, New York İklim Haftası'nın ana partnerleri arasında yer alacak
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili 21 Eylül'de seçilecek
Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Mikasa ile görüştü

Benzer haberler

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın İmralı'daki kabirleri Vefa Anıtı'na dönüştürüldü

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın İmralı'daki kabirleri Vefa Anıtı'na dönüştürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam edilişlerinin 64. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 64'üncü yılı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet