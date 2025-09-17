Fenerbahçe, Alanyaspor maçında 2 puan bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, geriden gelerek son bölümüne 2-1 önde girdiği karşılaşmada 2-2 berabere kalarak 2 puan bıraktı.
İstanbul
17. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Brown'ın pasında topla buluşan Fred, ceza yayı üzerindeki Talisca'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole engel oldu.
18. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İbrahim Kaya, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından filelere gitti: 0-1.
31. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan yaptığı ortada Alanyaspor savunmasından seken top ceza yayı önündeki İsmail Yüksek'in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahasına gelen Oğuz Aydın, soldan atağa katılan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Ertuğrul, topu kornere gönderdi.
41. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Maestro'nun pasında sol kanatta topla buluşan İbrahim Kaya, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne kat etti. Bu futbolcunun ayak dışıyla yaptığı vuruşta top az, direğin yanından farkla auta çıktı.
44. dakikada orta sahadan topla çıkan Maestro, ceza sahası önünden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
Maçın ilk 45 dakikası, Corendon Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Semedo, yerden pasında meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı oyuncunun dönüp vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
56. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Fred'in ceza sahası dışından şutunda Enes Keskin'in müdahale ettiği topu savunma uzaklaştırdı. VAR uyarısı sonrasında hakem Cihan Aydın pozisyonu yeniden izleyerek Enes Keskin'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Talisca geldi. Brezilyalı futbolcunun kullandığı atışta kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.
61. dakikada iki takım oyuncularının da faul beklediği anda hakem Cihan Aydın pozisyonu avantaja bıraktı. Sağ kanatta topu alan Semedo, penaltı noktasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.
72. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ters kanada yaptığı ortada meşin yuvarlak Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top köşeden filelere gitti: 1-1.
76. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan son çizgiye inen Archie Brown'ın ceza sahasına ortasında Cenk Tosun, müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye indirdi. Bu futbolcu yakın mesafeden net bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.
90+3. dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Yusuf Özdemir kafayı vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın elinden kaçırdığı top filelere gitti: 2-2.
Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ligde puanını 11'e taşıyan Fenerbahçe, 5. maçlar sonunda lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.
En-Nesyri gollerini sürdürdü
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 4. golünü kaydetti.
Ligde Göztepe ve Kocaelispor maçlarını boş geçen 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında takımına 2 golle katkı sağlamıştı.
Trabzonspor karşısında da gol bulmayı başaran Faslı oyuncu, Alanyaspor karşısında da takımını öne geçiren gole imza attı.
En-Nesyri, ligde üst üste 3 hafta gol atarken gol sayısını 4'e taşıdı.
Semedo siftah yaptı
Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.
Transferinin ardından hücum performansıyla beğeni toplayan 31 yaşındaki oyuncu, ligde takımıyla çıktığı 3. maçında gol bulmayı başardı.
Talisca kritik penaltılardan yararlanamadı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, ligde kısa sürede 2 önemli penaltı atışından yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerin ligin 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştığı maçın son bölümünde kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviremeyen tecrübeli oyuncu, Alanyaspor karşısında da atıştan yararlanamadı.
İrfan Can Eğribayat'tan kritik hata
Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, yaptığı kritik hatayla tepki gördü.
Maçın son bölümünde Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu elinden kaçıran İrfan Can, 2 puan kaybına neden oldu.
Taraftarlar, golün ardından İrfan Can'a uzun süre tepki gösterdi.
Penaltı VAR'dan geldi
Fenerbahçe'nin 56. dakikada kazandığı penaltı atışı VAR kararıyla verildi.
Maçın 52. dakikasında yaşanan pozisyonda Fred'in şutunda top ceza sahası içinde savunmadan döndü ve hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.
Aydın'ı 54. dakikada uyaran VAR pozisyonu incelemesini istedi. Cihan Aydın, pozisyonu izledikten sonra 56. dakikada penaltı kararı verdi. Penaltı atışından 57. dakikada Anderson Talisca yararlanamadı.
Kadıköy'de Ali Koç istifa sesleri
Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.
Talisca'nın yararlanamadığı penaltı atışının ardından sarı-lacivertli taraftarlar kısa süreliğine istifa çağrısında bulundu.
Sarı-lacivertliler, maçın ardından da "Ali Koç istifa" tezahüratlarını sürdürdü.
Domenico Tedesco: Bugünkü kaybettiğimiz puanları 'yazık' olarak nitelendiriyorum
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan çalıştırıcı, ilk 10-15 dakikalık bölümde iyi oynadıklarını ancak yine de çok istedikleri iyi ve özel oyunu sergileyemediklerini belirtti.
Takımın girdiği pozisyonları değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Tedesco, "Bu tarz kontratak oynayan takımlara karşı ilk golü atmamız gerekiyor. Takımda bir özgüven eksikliği var ve ilk golü yedikten sonra bunu görebiliyorsunuz. Negatif olay takımın bütün ritmini kırabiliyor, oyuncuların kafasında soru işareti oluşturuyor. Gol yiyebilirsiniz, gol yediğiniz zaman devam etmeniz gerekiyor. Çok basit ve fazla top kaybı yaptık. Oyunu domine etmek ve pozisyonlar üretmek istiyorsanız öncelikle kontratakları engellemeniz gerekiyor. Atak yaparken arkada iyi pozisyon almanız lazım. Top kaybı sonrasında da kontra presleri yapmanız lazım. Bu atakları engellemeniz için şutlarınızın kaleyi bulması gerekiyor hatta gole çevirmelisiniz. Takım olarak bunları yapamadık. Oyun aslında bugün netti, kontratak yapacaklardı ve bunları engelleyemedik." ifadelerini kullandı.
Alanyaspor'un son dakikada bulduğu gole değinen Tedesco, "İkinci yarıya iyi başladık. Mental olarak kolay olmasa da maçı çevirmeyi başardık. Bu şekilde bir gol yememeliydik son dakikada. Kalecinin yaptığı teknik hatayı konuşmayalım. O dakikalarda yapılan ortayı engellemeniz gerekiyor. Daha önde savunma yapmanız gerekiyor, daha şiddetli baskı yapmanız gerekiyor, üçüncü golü aramanız gerekiyor, orta yapıldıysa da o ortayı uzaklaştırmanız gerekiyor, boşta bir oyuncunun olmaması gerekiyor. Ben dürüstçe her şeyi açıklamaya çalışıyorum. Sadece kaleci penceresinden bakmıyorum, tahmin edersiniz kendisinin (İrfan Can Eğribayat) şu anda modu çok düşük. Bizim birlik olmamız gerekiyor ve hep birlikte birbirimizi yukarıya çekmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe'de hafta sonunda yapılacak seçime karşın kendilerinin yalnızca futbola odaklandığını vurgulayan Tedesco, 6 gün boyunca çalıştıklarını dile getirdi.
Alanyaspor karşısında ikinci yarıya 4-3-3 formasyonuyla başladıklarını sözlerine ekleyen İtalyan teknik adam, şöyle konuştu:
"Adam adama baskı yaptık. Bunun da iyi işlediğini düşünüyorum. Ama neden geri çekildik, bunda biraz güç eksikliğinin olmuş olma ihtimali de var. En öne attığınız adam baskı yapamayınca ikinci oyuncu da oraya gidemiyor. Maça bakınca aslında yazık oldu. Penaltı kaçırdık, 1-0 geriye düştük. Tüm olanlara rağmen güzel bir karakter sergileyip maçı çevirmeyi başarmıştık. Bugünkü kaybettiğimiz puanları 'yazık' olarak nitelendiriyorum."
Takımından beklediği şeyin sahaya "ruh" yansıtmak olduğunu kaydeden Domenico Tedesco, "Özellikle de saha içinde zorluk yaşadığımız zaman buna ihtiyacımız var. Bugün pek çok zorlukla karşılaştık ama zorluğa sebep olan bizdik. Gergin olmak için sebep yoktu. İlk maçımızı evimizde kazanmıştık. Bu harika stattaki pozitif havayı devam ettirmemiz gerekiyordu. Goller atarak bunu yapabilirdik. Rakip ilk yarıda çok fazla kontratak yaptı ama biz de ilk yarıda en az 3 gol atabilirdik. Eğer atsaydık maç çok kolay olabilirdi. En azından 1-0 öne geçseydik durum daha farklı olurdu. Rakip ilk atağında golü buldu. Bu da durumu zorlaştırdı. Maçın geneline baktığınızda bizim için durum bu." diyerek sözlerini tamamladı.
Joao Pereira: Oyuncularımın performansını anlatacak kelime bulamıyorum
Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, oyuncularının karşılaşmada iyi performans ortaya koyduğunu söyledi.
Chobani Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, futbolcularının ilk yarıda harika futbol oynadığını belirtti.
Joao Pereira, "Oyuncularımın bugünkü performansını anlatacak kelime bulamıyorum. Onlar sadece kontrol edebildikleri şeylere odaklanıyorlar. Ama maçta kontrol edemedikleri şeyler de var. Kontrol edebildiklerini iyi yaptılar ve bugün buradan iyi bir sonuçla ayrıldılar. Oyuncularım doğru yaptıkları için böyle oluyor. Maçın büyük bölümünü önde tamamladık. İkinci yarıda Fenerbahçe daha iyi oynadı diyebilirim. Biz de ister istemez biraz geriye çekildik. 2 gol yedikten sonra oyuna giren oyuncular iyi performans gösterdi. Onların katkısıyla gol bulduk ve maç bitmeden üçüncü golü de bulabilirdik." ifadelerini kullandı.
Hakemler hakkında konuşmak istemediğini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu.
Kendi aralarında 'Türk futbolu neden iyi gitmiyor, neden Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla Türk takımı yok.' diye konuştuklarının altını çizen Pereira, Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"Çocuklarım burada büyüyorlar. Trabzon'u, Alanya'yı çok seviyorum. Neden Avrupa kupalarında daha fazla Türk takımı yok? Neden daha iyi olamıyoruz. Bütün şartlar uygun, iyi statlar var, iyi takımlar var. Teknoloji gelişti. Eğer daha iyiye gidemiyorsak, biz daha iyiye gitmeyi istemiyoruzdur. Bu yüzden olabilir. Türkiye için her şeyin en iyisini istiyorum. Bazı insanlar şu anda puan aldığımız için mutlu olmam gerektiğini düşünebilir ama biz her maçı kazanmak için oynuyoruz, bütün takımlar da kazanmak için oynamalı. Türkiye'de harika kulüpler var, harika şartlar var. Neden Avrupa'da daha fazla takım yok? Portekiz'deki şartlara göre Türkiye'deki şartlar çok daha iyi ama Avrupa'da daha fazla Portekiz takımı yer alıyor. Türkiye bunu hak ediyor."