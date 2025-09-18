Dolar
41.31
Euro
48.96
Altın
3,666.17
ETH/USDT
4,609.00
BTC/USDT
116,936.00
BIST 100
11,165.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atandı.

Huzeyfe Tarık Yaman, Buğrahan Ayhan  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyanet İşleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özgeçmişi

1967'de Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı fakültede 1992'de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı.

Arpaguş, 2008'de doçent, 2014'te profesör olmasının ardından 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı görevini yürütüyordu.

Çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi kavramları ve kurumları olan Arpaguş'un, Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında çalışmaları bulunuyor.

Arpaguş'un çalışmalarından bazıları şöyle:

"Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü’l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın İmralı'daki kabirleri Vefa Anıtı'na dönüştürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye ve İspanya, Gazze'de ortak vicdanın sesi oldu
Sıfır Atık Vakfı, New York İklim Haftası'nın ana partnerleri arasında yer alacak
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili 21 Eylül'de seçilecek

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "571 Rahmet Peygamberi" filmi gösterime giriyor

Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları bugün sona eriyor

İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca şehit yakınları umreye uğurlandı

İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca şehit yakınları umreye uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet