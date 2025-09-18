Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek'te "TDT Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı"nda konuşuyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. T-70 Genel Maksat Helikopteri, TEKNOFEST İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu.

Yunus Kaymaz  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Londra

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1555 puanla 27. sırada yer aldı.

A Milli Takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1875 puanla zirveye yerleşirken, Fransa 1870 puanla ikinci sıraya yükseldi. İlk sırada yer alan Arjantin ise üçüncü sıraya geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Ekim 2025'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1İspanya1875+1
2Fransa1870+1
3Arjantin1870-2
4İngiltere1820-
5Portekiz1779+1
6Brezilya1761-1
7Hollanda1754-
8Belçika1739-
9Hırvatistan1714+1
10İtalya1710+1
