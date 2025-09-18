Dolar
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Ozan Deniz, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu.
Spor, Futbol

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın açılacak

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul

Haftanın açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Göztepe Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Eylül Cumartesi:

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

21 Eylül Pazar:

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

22 Eylül Pazartesi:

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

