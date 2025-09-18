Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul
Haftanın açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Göztepe Beşiktaş (Gürsel Aksel)
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
20 Eylül Cumartesi:
17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
21 Eylül Pazar:
17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)
17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
22 Eylül Pazartesi:
20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.