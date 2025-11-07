Dolar
logo
Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 12, Trendyol 1. Lig'de 13, Nesine 2. Lig'de 12, Nesine 3. Lig'de 10. hafta maçları oynanacak.

Ceren Aydınonat  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)

Yarın:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

9 Kasım Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

14.30 SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor (Yusuf Ziya Öniş)

17.00 Sipay Bodrum FK-İstanbulspor (Bodrum İlçe)

Yarın:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK (BG Grup 4 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Sakaryaspor-Serikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Diyarbakır)

9 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (Pendik)

19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Yeni Malatyaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Yeni Malatya)

14.00 Aliağa Futbol-Adanaspor (Aliağa Atatürk)

9 Kasım Pazar:

13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Muşspor (Merkez Spor Kompleksi)

14.00 KCT 1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Ankara Demirspor-Granny's Waffles Kırklarelispor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Fethiyespor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Fethiye İlçe)

14.00 Mardin 1969 Spor-Menemen FK (Kızıltepe İlçe)

15.00 Güzide Gebzespor-Bursaspor (Aleattin Kurt)

15.00 Somaspor-Isbaş Isparta 32 SK (Soma Atatürk)

Beyaz Grup:

Yarın:

13.00 Altınordu-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

13.00 Batman Petrolspor-Karaman FK (Batman)

13.00 Seza Çimento Elazığspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Elazığ)

13.00 MKE Ankaragücü-Muğlaspor (Eryaman)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-GMG Kastamonuspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Sultan Su İnegölspor (Erbaa İlçe)

14.00 İskenderunspor-Kepezspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Bucaspor 1928 (Erzincan 13 Şubat Şehir)

18.00 Adana 01 FK-Beykoz Anadoluspor (Yeni Adana)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

15.00 İnkılap Futbol-Galataspor (Ömerli)

9 Kasım Pazar:

13.00 Polatlı 1926 SK-Astor Enerji Çankayaspor (Polatlı İlçe)

13.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Bursa Yıldırımspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Çorluspor 1947-İnegöl Kafkasspor (General Basri Saran)

15.00 Bulvarspor-Küçükçekmece Sinopspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.00 Silivrispor-Yalova FK 77 SK (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Kestel Çilekspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Minareli Çavuş)

15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Edirnespor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Niğde Belediyespor (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)

9 Kasım Pazar:

13.00 Kırıkkale FK-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Başpınar)

13.00 12 Bingölspor-Diyarbekirspor (Bingöl Şehir)

13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Erciyes 38 Futbol (Kırşehir Ahi)

13.00 Karaköprü Belediyespor-Silifke Belediyespor (Faruk Çelik)

13.00 Ağrı 1970 SK-Mdgrup Osmaniyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Kilis 1984-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (7 Aralık)

15.00 Malatya Yeşilyurt SK-Hacettepe A.Ş Türk Metal 1963 Spor (Yeni Malatya)

3. Grup:

Yarın:

13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Giresunspor (Kırşehir Ahi)

13.00 Sebat Gençlikspor-Karabük İdmanyurdu (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Orduspor 1967-Amasyaspor (19 Eylül)

9 Kasım Pazar:

13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-TCH Group Zonguldakspor (Şehit Vefa Karakurdu)

13.00 Artvin Hopaspor-Düzce Cam Düzcespor (Arhavi İlçe)

13.00 Fatsa Belediyespor-Tokat Belediyespor (Fatsa İlçe)

13.00 Pazarspor-52 Orduspor (Pazar İlçe)

13.00 1926 Bulancakspor-Çayelispor (Bulancak İlçe)

4. Grup:

Yarın:

15.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Tire 2021 FK (Denizli Atatürk)

9 Kasım Pazar:

15.00 Oktaş Uşakspor-Kütahyaspor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 İzmir Çoruhlu FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Nazillispor-Alanya 1221 Futbol (Didim Atatürk)

17.00 Afyonspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Zafer)

17.00 Altay-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Eskişehirspor-Söke 1970 SK (Prof. Dr. Fethi Heper)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Galatasaray GAİN-Beşiktaş (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Yüksekovaspor-Ünye Kadın SK (Şemdinli İlçe)

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Prolift Giresun Sanayispor (Osmanlı)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Arsavev (Seyrantepe Şilbe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 1207 Antalyaspor-Hakkarigücü (Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci)

14.30 Çekmeköy Bilgidoğa-Sercan İnşaat Gaziantep Algspor (Şile İlçe)

