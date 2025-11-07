Futbolda haftanın programı

İstanbul
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)
Yarın:
14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
9 Kasım Pazar:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)
20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)
20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
14.30 SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor (Yusuf Ziya Öniş)
17.00 Sipay Bodrum FK-İstanbulspor (Bodrum İlçe)
Yarın:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK (BG Grup 4 Eylül)
13.30 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Sakaryaspor-Serikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Diyarbakır)
9 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (Pendik)
19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
14.00 Yeni Malatyaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Yeni Malatya)
14.00 Aliağa Futbol-Adanaspor (Aliağa Atatürk)
9 Kasım Pazar:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Muşspor (Merkez Spor Kompleksi)
14.00 KCT 1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Ankara Demirspor-Granny's Waffles Kırklarelispor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Fethiyespor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Fethiye İlçe)
14.00 Mardin 1969 Spor-Menemen FK (Kızıltepe İlçe)
15.00 Güzide Gebzespor-Bursaspor (Aleattin Kurt)
15.00 Somaspor-Isbaş Isparta 32 SK (Soma Atatürk)
Beyaz Grup:
Yarın:
13.00 Altınordu-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
13.00 Batman Petrolspor-Karaman FK (Batman)
13.00 Seza Çimento Elazığspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Elazığ)
13.00 MKE Ankaragücü-Muğlaspor (Eryaman)
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-GMG Kastamonuspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Sultan Su İnegölspor (Erbaa İlçe)
14.00 İskenderunspor-Kepezspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Bucaspor 1928 (Erzincan 13 Şubat Şehir)
18.00 Adana 01 FK-Beykoz Anadoluspor (Yeni Adana)
Nesine 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
15.00 İnkılap Futbol-Galataspor (Ömerli)
9 Kasım Pazar:
13.00 Polatlı 1926 SK-Astor Enerji Çankayaspor (Polatlı İlçe)
13.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Bursa Yıldırımspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Çorluspor 1947-İnegöl Kafkasspor (General Basri Saran)
15.00 Bulvarspor-Küçükçekmece Sinopspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Silivrispor-Yalova FK 77 SK (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Kestel Çilekspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Minareli Çavuş)
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Edirnespor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
2. Grup:
Yarın:
13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Niğde Belediyespor (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
9 Kasım Pazar:
13.00 Kırıkkale FK-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Başpınar)
13.00 12 Bingölspor-Diyarbekirspor (Bingöl Şehir)
13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Erciyes 38 Futbol (Kırşehir Ahi)
13.00 Karaköprü Belediyespor-Silifke Belediyespor (Faruk Çelik)
13.00 Ağrı 1970 SK-Mdgrup Osmaniyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Kilis 1984-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (7 Aralık)
15.00 Malatya Yeşilyurt SK-Hacettepe A.Ş Türk Metal 1963 Spor (Yeni Malatya)
3. Grup:
Yarın:
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Giresunspor (Kırşehir Ahi)
13.00 Sebat Gençlikspor-Karabük İdmanyurdu (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Orduspor 1967-Amasyaspor (19 Eylül)
9 Kasım Pazar:
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-TCH Group Zonguldakspor (Şehit Vefa Karakurdu)
13.00 Artvin Hopaspor-Düzce Cam Düzcespor (Arhavi İlçe)
13.00 Fatsa Belediyespor-Tokat Belediyespor (Fatsa İlçe)
13.00 Pazarspor-52 Orduspor (Pazar İlçe)
13.00 1926 Bulancakspor-Çayelispor (Bulancak İlçe)
4. Grup:
Yarın:
15.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Tire 2021 FK (Denizli Atatürk)
9 Kasım Pazar:
15.00 Oktaş Uşakspor-Kütahyaspor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 İzmir Çoruhlu FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Nazillispor-Alanya 1221 Futbol (Didim Atatürk)
17.00 Afyonspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Zafer)
17.00 Altay-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Eskişehirspor-Söke 1970 SK (Prof. Dr. Fethi Heper)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Galatasaray GAİN-Beşiktaş (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Yüksekovaspor-Ünye Kadın SK (Şemdinli İlçe)
14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Prolift Giresun Sanayispor (Osmanlı)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Arsavev (Seyrantepe Şilbe 2 Nolu Çim Saha)
14.00 1207 Antalyaspor-Hakkarigücü (Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci)
