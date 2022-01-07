Futbolda ikinci yarının perdesi açılıyor

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Yarın:
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medical Park)
8 Ocak Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor (Nef)
9 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
10 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)
Spor Toto 1. Lig
8 Ocak Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Adanaspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Eryaman)
9 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Manisa FK-İstanbulspor (Mümin Özkasap)
16.00 Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor (Bolu Atatürk)
19.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)
10 Ocak Pazartesi:
20.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu:
8 Ocak Cumartesi:
12.00 Fatih Vatanspor-Ataşehir Belediyespor (Fatih Mimar Sinan)
12.00 1207 Antalyaspor-Amed Sportif Faliyetler (Zeytinköy 1 Nolu Saha)
12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Altay (Şehit Vefa Karakurdu)
12.00 Kireçburnu-Kocaeli Bayan Futbol Kulübü (Çayırbaşı)
9 Ocak Pazar:
12.00 Fenerbahçe-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Dereağzı Tesisleri)
12.00 Hatayspor-Beşiktaş Vodafone (Defne Belediyesi Atatürk)
B Grubu:
8 Ocak Cumartesi:
12.00 Bitexen Sivasspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Cumhuriyet Üniversitesi)
12.00 Çaykur Rizespor-Konak Belediyespor (Mehmet Cengiz Tesisleri)
12.00 Galatasaray Hepsiburada-Hakkarigücü (Yeşilova Kemal Aktaş Sahası)
12.00 Trabzonspor-ALG Spor (Yavuz Selim)
13.00 Kayseri Kadın Futbol Kulübü-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Vali Nihat Canpolat Sümer)
13.00 Dudullu-Fatih Karagümrük (Dudullu)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.