Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Istanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."
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