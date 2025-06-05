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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübü, Kurban Bayramı'nı Tüpraş Stadı'nda üyeleri ve taraftarlarıyla bir araya gelerek kutladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

İstanbul

Tüpraş Stadı'ndaki fuaye alanında gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma törenine başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra taraftarlar da katıldı.

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Toplantıda kısa bir konuşma yapan başkan Adalı, "Hepinizi bir arada görmek benim için mutluluk. Tüm camiamıza ve tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlıklı, umutlu ve Beşiktaşımızın geleceği için de başarılı bayram diliyorum." dedi.

Başkan Adalı ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Beşiktaşlılarla bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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