Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

İstanbul
Tüpraş Stadı'ndaki fuaye alanında gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma törenine başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra taraftarlar da katıldı.
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Toplantıda kısa bir konuşma yapan başkan Adalı, "Hepinizi bir arada görmek benim için mutluluk. Tüm camiamıza ve tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlıklı, umutlu ve Beşiktaşımızın geleceği için de başarılı bayram diliyorum." dedi.
Başkan Adalı ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Beşiktaşlılarla bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.