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Spor, Futbol

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Bozhan Memiş  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Hazırlıklarına bir süre tesislerinde devam edecek Beşiktaş, 4-18 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak.

Siyah-beyazlıların Avusturya kampındaki hazırlık maçlarının programı ise daha sonra belli olacak.

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