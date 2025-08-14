Dolar
40.79
Euro
47.75
Altın
3,343.61
ETH/USDT
4,746.90
BTC/USDT
121,729.00
BIST 100
10,940.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen "Tüten Ocak: Ailenin Geleceği" temalı "19. Anadolu Buluşmaları" programında konuşuyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde “Enflasyon Raporu 2025-III Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın açılacak

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları yarın başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul

Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın maç programı şöyle:

15 Ağustos Cuma:

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"TRT World Forum 2025" 31 Ekim-1 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 13,9 arttı
Edirne'deki Küçükdöllük Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu
Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelere 10 milyon lira kaynak

Benzer haberler

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın açılacak

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın açılacak

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain

Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci: Takımımızı daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarımız da devam ediyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Bournemouth, Lille'den Bafode Diakite'yi transfer etti

Bournemouth, Lille'den Bafode Diakite'yi transfer etti
Köln, Middlesbrough'dan Rav van den Berg'i kadrosuna kattı

Köln, Middlesbrough'dan Rav van den Berg'i kadrosuna kattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet