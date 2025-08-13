Dolar
Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü ameliyat edildi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından ameliyat edildiğini duyurdu.

Salih Ulaş Şahan  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Milli motosikletçi Deniz Öncü ameliyat edildi

Ankara

Deniz Öncü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün antrenman esnasında maalesef bir kaza geçirdim. Vücudumda kırık kemikler ve kopuk tendomlar oluştu. Başarılı bir ameliyattan sonra şimdi dinlenme zamanı." ifadelerini kullandı.

