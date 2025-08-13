Milli motosikletçi Deniz Öncü ameliyat edildi
Milli motosikletçi Deniz Öncü, antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından ameliyat edildiğini duyurdu.
Ankara
Deniz Öncü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün antrenman esnasında maalesef bir kaza geçirdim. Vücudumda kırık kemikler ve kopuk tendomlar oluştu. Başarılı bir ameliyattan sonra şimdi dinlenme zamanı." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı