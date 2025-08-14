Dolar
TFF, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak 3 maç için erteleme kararı aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in üçüncü haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ile Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmalarının ertelendiğini duyurdu.

14.08.2025
TFF, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak 3 maç için erteleme kararı aldı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor-Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Federasyon, ertelenen üç karşılaşmanın oynanacağı tarihlerin daha sonra ilan edileceğini belirtti.

TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin Kocaelispor müsabakasının 23 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da oynanacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Kocaelispor maçının ertelenmesi için talepte bulunmadı.

İlgili konular
