Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

İstanbul
Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ilk maçta 4-1 mağlup ettiği rakibini rövanşta da 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.
Beşiktaş'ta iki değişiklik
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İrlanda deplasmanındaki ilk karşılaşmada hücumda şans verdiği Joao Mario ile Ernest Muçi'yi kulübeye çekerken; bu oyuncuların yerine Keny Arroyo ve Milot Rashica görev yaptı.
Norveçli teknik adam, St. Patrick's karşısında takımını şu 11 ile sahaya sürdü:
Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Rafa Silva, Milot Rashica, Tammy Abraham.
Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Necip Uysal, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Tribünlerden Filistin'e destek
Beşiktaş-St. Patrick's maçı öncesinde doğu tribüne Filistin'e destek pankartı asıldı.
Doğu tribüne asılan pankartta, "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadeleri yer aldı.
İki kulüp yöneticileri dostluk yemeğinde buluştu
Beşiktaşlı yöneticilerle İrlanda ekibi St. Patrick's Kulübünün yetkilileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.
Kulübün açıklamasına göre, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Toygun Batallı ile İbrahim Şafak Sağlam, Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da UEFA Delegesi Hristo Zapryanov ile St. Patrick's Genel Sekreteri Anthony Delaney ve Sportif Direktör Ger O'Brien'i yemekte ağırladı.
Siyah-beyazlı yöneticiler, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak; Zapryanov ile Delaney'e günün anısına kulübün simgesi kartal heykeli ve Beşiktaş forması takdim etti.
St. Patrick's ilk 11'i
İrlanda temsilcisi St. Patrick's Teknik Direktörü Stephen Kenny, Beşiktaş karşısında takımını şu 11 ile sahaya sürdü:
Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Baggley, Kazeem, Leavy, Mulraney, Carty.
İlk yarı
2. dakikada St. Patrick's, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Kazeem'in kale önüne yaptığı ortada top ceza sahasındaki Paulista'nın koluna çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu kenarda inceleyen hakem Antonio Nobre, Paulista'nın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
3. dakikada penaltıyı kullanan Carty, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.
34. dakikada St. Patrick's ikinci golü buldu. Baggley'in orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazından Carty, topu kale önüne çevirdi. Kafalardan seken topu altıpas gerisinde önünde bulan McLaughlin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
43. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rashica'nın ceza sahası sol çaprazında son çizgiden kale önüne çevirdiği top Abraham'dan sekerek Demir Ege Tıknaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun, altıpas çizgisi üzerinde rakibine rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelere gitti: 1-2.
St. Patrick's, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarı
49. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Emirhan Topçu'nun ceza sahası sol çaprazından penaltı noktasına yaptığı ortada Rafa Silva, meşin yuvarlağı tek dokunuşla Abraham'a bıraktı. Oyuncunun penaltı noktasına yakın noktadan ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 2-2.
79. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Joao Mario, çaprazdan altıpasa girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.
80. dakikada gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazından Muçi'nin çektiği sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.
Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Yine kalesini gole kapatamadı
Beşiktaş, bu sezon oynadığı 4. resmi maçında da kalesini gole kapatamadı.
Sezonun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde Shakhtar Donetsk'e karşı oynayan siyah-beyazlı ekip İstanbul'daki müsabakada 4, Polonya'daki rövanşta ise kalesinde 2 gol görmüştü.
St. Patrick's ile oynanan UEFA Konferans Ligi maçlarının ilkini 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'deki ikinci maçta da kalesinde 2 gole engel olamadı.
Protestolar devam etti
Takımlarının oyunundan memnun olmayan siyah-beyazlı taraftarlar, ikinci golün ardından Beşiktaşlı futbolcuları yuhaladı.
Golün santrasının ardından yuhalamalar ve ıslıklarla oyuncuları protesto eden taraftarlar, bir süre "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin", "Serdal başkan Beşiktaş nerede" diye tezahürat yaptı.
Öte yandan tribünler ilk yarının son düdüğünün ardından oyuncularını yuhalayarak soyunma odasına gönderdi.
Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca bir süre İsrail aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Demir Ege ilk golünü attı
Beşiktaş altyapısından A takıma yükselen Demir Ege Tıknaz, siyah-beyazlı formayla profesyonel seviyedeki ilk golünü attı.
Karşılaşmanın 43. dakikasında meşin yuvarlağı St. Patrick's ağlarına göndererek skoru 2-1'e getiren Demir Ege, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Geçtiğimiz sezonu Rio Ave'de kiralık geçiren Beşiktaşlı futbolcu, Portekiz ekibinde 4 gol kaydetmişti.
Mustafa Erhan Hekimoğlu 3 dakika sahada kaldı
Beşiktaş'ta 64. dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren Mustafa Erhan Hekimoğlu 67. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Orta sahada yaptığı koşunun ardından yerde kalan genç oyuncu, sağlık ekibinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından saha kenarına alındı.
Siyah-beyazlı oyuncunun yerine ise Kartal Kayra Yılmaz oyuna dahil oldu.
Abraham'ın da oyundan çıkmasının ardından sahada santrfor orijinli oyuncu kalmazken Rafa Silva en önde görev aldı.
Joao Mario yine boş geçmedi
Beşiktaş'ın bu sezon gol attığı tüm maçlarda fileleri sarsan isim olan Joao Mario, St. Patrick's'le oynanan ikinci maçı da boş geçmedi.
63. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren Joao Mario, 79. dakikada attığı golle siyah-beyazlı takımı maçta 3-2 öne geçirdi.
Shakhtar Donetsk ile İstanbul'da oynanan ilk maçta Ukrayna ekibinin filelerini havalandıran tecrübeli oyuncu, St. Patrick's'le İrlanda'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı müsabakada perdeyi açan isim olmuştu.
Beşiktaş, Lausanne ile karşılaşacak
Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kazakistan temsilcisi Astana, İsviçre ekibi Lausanne'ı ağırladı.
İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Lausanne, rövanşta da Beyatt Lekoueiry ve Gaoussou Diakite'nin golleriyle 2-0 kazanarak play-off turuna kaldı.
Beşiktaş, Lausanne'ın rakibi olacak.
Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.
St. Patrick's Teknik Direktörü Stephen Kenny: "Belli bir noktadan sonra Beşiktaş kalitesini gösterdi ve maçı kazandı"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kenny, "Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. 14 günde 5 maç oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Maça cesur başladık ve 2-0 öne geçtik. İlk yarıyı önde tamamlamalıydık. Golü yedikten sonra işler bizim için kötü gitti. Şanslarımız vardı. Beşiktaş oldukça kaliteli bir takım. Futbolcularım elenmenin üzüntüsünü yaşıyor ama onların performansından ve mücadelelerinden gurur duyuyorum. Fırsatları yakaladık. Maça hızlı başladık, penaltıyla öne geçtik. Beşiktaş'ta 3 değişiklik vardı. Biz de değişikliklerle maça başladık. Belli bir noktadan sonra Beşiktaş kalitesini gösterdi ve maçı kazandı." diye konuştu.
Kenny, geçtiğimiz sezon Başakşehir'le karşı karşıya gelen İrlanda ekibinin yeniden bir Türk takımıyla eşleşmesini isteyip istemeyeceğine yönelik bir soruya, "Bir yılda Avrupa'da 12 maç oynadım. 8 maç kazandık. Başakşehir'le berabere kaldık, Beşiktaş'a da Başakşehir'e de İstanbul'da kaybettik. Türk takımlarına burada kaybettim. Çok fazla şey öğrendik. Dublin'deki ilk yarı en kötü performanslarımızdan birini sergiledik. Genel olarak bugün iyiydik. Bugün belki maçı kazanabilirdik. Bugünkü performanstan memnunum." diye cevap verdi.