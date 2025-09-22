Galatasaray, 6'da 6 yaparak Süper Lig'de 6 puanlık fark yakaladı

İstanbul
12. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs'un ortasında Icardi, penaltı noktası civarından meşin yuvarlağa kafa vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
22. dakikada Guilherme'in soldan arka direğe ortasında Muleka'nın vuruşunda, top üstten auta gitti.
23. dakikada Galatasaray öne geçti. Uğurcan Çakır'ın attığı uzun pasla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta topu kaleci Deniz Ertaş kurtardı. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
38. dakikada Sane'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Sallai'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu kurtardı.
45+1. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Barış Alper, yerden pasını penaltı noktası gerisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Genç oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazına pasında topla buluşan Icardi, uygun durumda çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0
Sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 2-0 önde girdi.
-İkinci yarı
48. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda, kaleci Deniz Ertaş topu direk dibinden kurtardı.
49. dakikada Sallai'nin yaklaşık 35 metreden şutunda, Deniz Ertaş'ın elinden kaçırdığı meşin yuvarlak kornere gitti.
64. dakikada Galatasaray aradaki farkı 3'e çıkardı. Sallai'nin sağ taraftan kullandığı taç atışı sonrası topla buluşan Torreira'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0
73. dakikada Tunahan Taşçı'nın pasıyla topla buluşan Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yakın direkten kornere gönderdi.
80. dakikada Konyaspor, farkı 2'ye indirdi. Tunahan Taşçı'nın topuk pasıyla ceza yayında topla buluşan Umut Nayir, Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası ön çizgisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1
82. dakikada Bjorla'nın pasında sol kanatta topla buluşan Pedrinho'nun ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
83. dakikada sol taraftan kullanılan korner sonrasında Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Uğurcan Yazğılı'nın vuruşunda, kaleci Uğurcan sağına yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.
84. dakikada Bardhi'nin sağ taraftan kullandığı kornerde topla buluşan Tunahan Taşçı, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Galatasaray, 6'da 6 yaptı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek 6'da 6 yaptı.
RAMS Park'ta yapılan maç düşük tempoda başladı. Konuk takım Konyaspor, kanatlardan hızlı oyuncularıyla atak geliştirmeye çalışsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Geçiş oyunundan pozisyonlar bulan sarı-kırmızılı takım ise 23. dakikada Yunus Akgün, 45+1. dakikada Mauro Icardi'nin attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bölümünde kontrolü elinde bulunduran ev sahibi takım, 64. dakikada Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından attığı golle farkı 3'e çıkardı. Bu dakikadan sonra kontrol Konyaspor'a geçti. Yeşil-beyazlı ekip, 80. dakikada Umut Nayir'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. Sarı-kırmızılı takımın kalesinde baskı kuran Konya temsilcisinin ataklarında kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Süper Lig'deki 6. maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, 18 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bir maçı eksik Konyaspor ise 7 puanda kaldı.
6. haftada puan farkı 6
Galatasaray, Süper Lig'de en yakın takipçisiyle 6 puanlık fark yakaladı.
Lige 6'da 6 yaparak giren sarı-kırmızılı ekip, 6. haftayı 18 puanla kapattı. Henüz puan kaybetmeyen "Cimbom" en yakın takipçileri Göztepe ve Fenerbahçe'ye 6, Samsunspor ve Trabzonspor'a 7, Hesap.com Antalyaspor ve Gaziantep FK'ye 8'er puanlık fark attı.
"Bugün Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir ikili olduk"
Galatasaray'da Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir uyum yakaladıklarını belirtti.
Wilfried Singo, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Singo, hafta içinde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldukları UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kendileri için zor geçtiğini belirterek, "Bugün sahaya çıkıp, kendimizi göstermek istiyorduk. İyi bir sonuç elde etmemiz gerekiyordu. Bunu da başardık. Bugün Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir ikili olduk. Takım olarak da iyi oynadığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Hoca ne derse ben ona göre oynarım"
Hem sağ bekte hem de stoperde oynayabildiğini vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Benim için mevki fark etmiyor. Hoca ne derse ben ona göre oynarım. Ben, sadece takıma yardım etmek için buradayım." ifadelerini kullandı.
Takıma adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini dile getiren Singo, "Takım arkadaşlarım, bana çok iyi yaklaşıyor. Uzun zamandır buradaymışım gibi bir hava var. Umarım bunun sonucunda Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alırız." şeklinde konuştu.
Transferi için ödenen yüksek bonservisin kendisinde baskı yaratmadığını aktaran Singo, "Benim için önemli olan sahada performans göstermek. Hem takımın hem de benim performansım önemli. Transfer dediğimiz şey sadece rakamlardan oluşuyor. Ben, çok daha iyi olacağım." değerlendirmesinde bulundu.
Fiziğinin doğal bir şekilde geliştiğini dile getiren Fildişi Sahilli oyuncu, "Çalışmak lazım. Fiziği geliştirmek için çalışmak gerekiyor. Saha içerisinde fiziği iyi olan hücum oyuncuları oluyor. Siz iyi çalıştıktan sonra da gerisi geliyor." dedi.