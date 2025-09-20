Antalyaspor ile Kayserispor berabere kaldı

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor maçının ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
5. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazdan topla buluşan Storm'un şutunda, Denswil meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.
12. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere gönderdi.
14. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşturduğu Cardoso'nun şutunda, meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasına çarpıp kornere çıktı.
22. dakikada Soner Dikmen'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
51. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdülkadir Ömür'ün kaleye gönderdiği topu, kaleci Bilal Bayazıt kornere çeldi.
52. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Safuri'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Dzhikiya'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0
76. dakikada Ballet'in ceza sahası sağ çaprazda topla buluşturduğu Van de Streek'in şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.
78. dakikada Tuci'nin ceza sahası sol çaprazdan ortasına sağ çaprazda yükselen Ramazan Civelek'in kafayla şutunda, top üstten auta çıktı.
90+2. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Nurettin Korkmaz'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Benes'in gelişine sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın solundan filelere gitti: 1-1
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Markus Gisdol: Bir puanla ayrılıyoruz
Zecorner Kayserispor teknik direktörü Markus Gisdol, maçın sonlarında buldukları golle bir puan aldıklarını ve Kayseri'ye bu şekilde dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Alman teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.
Gisdol, Antalyaspor'un bugünkü hissiyatını iyi bildiklerini, son iki maçta aynı duyguyu yaşadıklarını, bugün uzatma dakikasında gol atarak geri döndüklerini anlattı.
Takımın ilk yarıdaki performansından çok mutlu olmadığını ve kolay gol yediklerini belirten Gisdol, devre arasında oyuncularına neyi değiştirmeleri gerektiğini söylediğini aktardı.
Gisdol, ikinci yarı çok daha iyi performans sergilediklerini ifade ederek, "Şu an itibarıyla kazandığımız puandan dolayı mutluyuz. Lige hakikaten çok zor bir fikstürle başladık. Bu maçların içerisinde sadece Galatasaray'a kaybettik. Takımım özellikle maçın sonlarında ve ikinci yarısında iyi bir performans sergileyerek buradan bir puanla ayrılıyor. Bu güzel duyguyla birlikte Kayseri'ye döneceğiz." diye konuştu.
Oynayacakları maçların hafta hafta değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gisdol, son dakika golleriyle berabere kalınan karşılaşmalarda bunun izahının kolay olmadığını sözlerine ekledi.