Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,487.00
BTC/USDT
115,711.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor ile Gaziantep FK berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Selçuk Kılıç  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Trabzonspor ile Gaziantep FK berabere kaldı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada sol taraftan Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, kaleci Mustafa Burak yatarak topun sahibi oldu.

20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci topu kontrol etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

36. dakikada Batagov'un pasında sağ çaprazdan ceza alanına doğru sokulan Zubkov'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

39. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza yayının hemen gerisinden Rodrigues'in gelişine yerden sert vuruşunda, top kaleci Onana'nın sol köşesinden filelerle buluştu: 0-1

45. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Olaigbe'nin kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci yatarak topu kontrol etti.

70. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Ceza alanını terk eden Onana'nın uzun pasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Onuachu, ceza alanı dışında kaleci Mustafa Burak Bozan'ı da geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

86. dakikada sağ taraftan bomboş ilerleyerek ceza alanına giren Augusto'nun kaleci Mustafa Burak Bozan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, kaleci topa ayağıyla müdahale etmeyi başardı.

90+1. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci yatarak topa sahip oldu.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt
İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışlara karşı uyardı
Başakşehir'de sanayi sitesindeki nakliye deposunda çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da özel hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Benzer haberler

Trabzonspor ile Gaziantep FK berabere kaldı

Trabzonspor ile Gaziantep FK berabere kaldı

Antalyaspor ile Kayserispor berabere kaldı

Gençlerbirliği, evinde kazandı

Göztepe, Süper Lig'de yoluna namağlup devam ediyor

Göztepe, Süper Lig'de yoluna namağlup devam ediyor
Fenerbahçe'de Ali Koç'un 4. kongre heyecanı

Fenerbahçe'de Ali Koç'un 4. kongre heyecanı
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 45. kez rakip olacak

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 45. kez rakip olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet